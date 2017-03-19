В Германии ввели режим повышенной готовности к отражению кибератак 19.03.2017, 17:25

В преддверии выборов в бундестаг участились попытки проникновения в правительственные компьютерные сети со стороны хакеров.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) приведено в состояние «повышенной готовности» в связи с участившимися случаями кибератак на правительственные компьютерные сети в условиях подготовки к выборам в бундестаг. Об этом сообщил глава BSI Арне Шёнбом, которого в воскресенье, 19 марта, цитирует газета Die Welt.

По его словам, подобные нападения, осуществляемые иностранными хакерами по заданию государственных структур, происходят все чаще. «Мы ежедневно регистрируем атаки» на сети кабинета министров, отметил Шёнбом. «Другие политические институты также становятся объектами нападения», - добавил он.

Руководитель BSI добавил, что Германия учитывает ситуацию с хакерами, действовавшими в ходе предвыборной гонки в США в 2016 году, и делает все возможное, чтобы повысить оперативность реагирования на аналогичные инциденты. Соблюдать бдительность призывают также федерального уполномоченного по проведению выборов, политиков на уровне федеральных земель и членов партий.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.