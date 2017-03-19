Где предпочитают проводить досуг белорусы?1
- 19.03.2017, 17:38
Как тратит свободное время большинство наших сограждан, выяснили специалисты Центра европейской трансформации.
Библиотеки, музеи и экскурсии по-прежнему остаются в списке культурного времяпрепровождения белорусов. А вот посещение открытых лекций, организация или даже участие в социальных или благотворительных мероприятиях наших сограждан мало привлекает, cообщает zautra.by.
Использование инновационных форм самообразования и самореализации
Интересно, что в качестве места для проведения досуга большинство белорусов выбирают дачу.
Частота посещения различных мест и мероприятий
Участие в общественной жизни занимает последнее место по интенсивности: три четверти респондентов ни разу в жизни не были ни на одном собрании общественной организации, 90% – никогда не участвовали в собрании какой-либо партии. Меньше пятой части опрошенных посещали клуб по интересам.
Среди наиболее распространенных способов проведения свободного времени белорусы также назвали: общение в семейном и дружеском кругу, релаксация, работа на приусадебном участке.