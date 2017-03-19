закрыть
19 марта 2017, воскресенье, 18:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Где предпочитают проводить досуг белорусы?

1
  • 19.03.2017, 17:38
Фото: tut.by

Как тратит свободное время большинство наших сограждан, выяснили специалисты Центра европейской трансформации.

Библиотеки, музеи и экскурсии по-прежнему остаются в списке культурного времяпрепровождения белорусов. А вот посещение открытых лекций, организация или даже участие в социальных или благотворительных мероприятиях наших сограждан мало привлекает, cообщает zautra.by.

Использование инновационных форм самообразования и самореализации

Источник: zautra.by

Интересно, что в качестве места для проведения досуга большинство белорусов выбирают дачу.

Частота посещения различных мест и мероприятий

Источник: zautra.by

Участие в общественной жизни занимает последнее место по интенсивности: три четверти респондентов ни разу в жизни не были ни на одном собрании общественной организации, 90% – никогда не участвовали в собрании какой-либо партии. Меньше пятой части опрошенных посещали клуб по интересам.

Среди наиболее распространенных способов проведения свободного времени белорусы также назвали: общение в семейном и дружеском кругу, релаксация, работа на приусадебном участке.


Мнение

Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина


Интервью

Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
План Статкевича на 25 и 26 марта
План Статкевича на 25 и 26 марта