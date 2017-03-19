Участники акции в Слониме требовали отставки Лукашенко

Участники акции в Слониме требовали отставки Лукашенко1
- 19.03.2017, 17:47
Экономические требования сменились политическими.
Участники акции в Слониме приняли жесткую резолюцию, основными требованиями которой является отмена декрета «о тунеядстве», создание рабочих мест, проведение честных и свободных выборов.
Участники акции спросили:
- Почему в резолюции нет пункта «отставка Лукашенко»?
- Да, допишите!
- Он ведь сам говорил: «Народ скажет – я уйду». Почему он не уходит?
- Когда будут проведены честные и справедливые выборы – пусть примет участие, тогда проблема отпадет сама по себе, - подытожил активист.
Резолюция была принята единогласно и ее намерены передать в горисполком.
Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.