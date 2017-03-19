Участники акции в Слониме требовали отставки Лукашенко 1 19.03.2017, 17:47

Фото: svaboda.org

Экономические требования сменились политическими.

Участники акции в Слониме приняли жесткую резолюцию, основными требованиями которой является отмена декрета «о тунеядстве», создание рабочих мест, проведение честных и свободных выборов.

Участники акции спросили:

- Почему в резолюции нет пункта «отставка Лукашенко»?

- Да, допишите!

- Он ведь сам говорил: «Народ скажет – я уйду». Почему он не уходит?

- Когда будут проведены честные и справедливые выборы – пусть примет участие, тогда проблема отпадет сама по себе, - подытожил активист.

Резолюция была принята единогласно и ее намерены передать в горисполком.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.