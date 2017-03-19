На фестивале к годовщине оккупации Крыма обнаружили платную массовку 1 19.03.2017, 18:15

Фото: rbc.ru

За три часа работы участники акции получили по 400 рублей «сразу на руки после мероприятия».

В субботу, 18 марта, у здания МГУ прошел фестиваль «Весна», приуроченный к трехлетней годовщине оккупации Крыма. По данным ГУ МВД по Москве, в нем приняли участие 150 тыс. человек. Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что на организацию митинга московские власти потратили 22 млн руб, передает РБК.

Не посетил мероприятие президент Владимир Путин, хотя в 2014 и 2015 годах он в аналогичных акциях, которые тогда проходили на Васильевском Спуске, участвовал. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также впервые с 2014 года на митинге не появился из-за того, что принял решение не «подыгрывать власти». Лидеры «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР примеру Зюганова не последовали.

В праздничном мероприятии принимали участие Денис Майданов, певица Валерия, группы «Фабрика», «Любэ», «Градусы» и другие звезды российской эстрады. Лидеры трех партий — «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР — произнесли речи. Закончилось мероприятие массовым пением гимна России и салютом.

Подготовка массовки

Организаторы массовки для митинга-концерта назначили его участникам встречу в 15:00 у станции метро «Университет». «Сбор у метро, ориентиром будет белая табличка с большой буквой «М», встречать буду лично», — сообщал всем желающим организатор Андрей в объявлении, которое появилось в открытой группе «Вконтакте» «Массовки.ру» 15 марта, за три дня до фестиваля.

Фото: rbc.ru

В объявлении сообщалось, что за три часа работы участники акции получат по 400 рублей «сразу на руки после мероприятия». Для этого нужно будет «пройти организованной колонной к месту проведения фестиваля, немного постоять и домой», отмечалось в объявлении. На момент написания материала объявление о наборе массовки было удалено (скриншот объявления есть у РБК).

Будущих участников акции у метро действительно встречали организаторы с обещанной табличкой с большой буквой «М». Всех, кто изъявил желание прийти на митинг и заработать, выстраивали в отдельную колонну у вестибюля метро «Университет».

Там же, у метро, толпились представители партий и движений — по подсчетам корреспондента РБК, не менее 2 тыс. человек. Здесь выстраивали свои колонны «Национально-освободительное движение» (НОД), партия «Великое Отечество», и молодежная организация ЛДПР, и Российский союз сельской молодежи, и студенты РГСУ. НОДовцы развернули огромный транспарант «За Родину! За независимость от США! За Путина!».

Организаторы других колонн без опознавательных знаков — флагов и транспарантов — держали таблички с номерами. Это были номера учебных заведений: прийти на акцию обязали старшеклассников как минимум пяти московских школ, рассказали РБК пятеро школьников. К 15:30 у метро собралось не менее трехсот школьников.

Шествие

Митинг начинался около 15:40: к этому моменту под табличкой с буквой «М» у метро «Университет» собралось около 130 человек. Организаторы построили их в шеренги по шестеро и велели «ни в коем случае не вылезать впереди плаката» — таблички, которую нес один из них.

Участники колонны «М» дошли до первого гуманитарного корпуса МГУ, где их построили в шеренгу вместе с представителями ветеранской организации «Боевое братство» депутата Госдумы («Единая Россия») и создателя патриотического движения «Антимайдан» Дмитрия Саблина. За ними расположились члены НОД, лидером которого является другой думский депутат — единоросс Евгений Федоров, а за НОД — колонна без опознавательных знаков.

Участники митинга из массовки получат от организаторов от 200 до 400 рублей, причем большая часть из тех, кто за вознаграждение пришел на акцию к МГУ, делают это не в первый раз, рассказала РБК участница митинга-концерта. «Мы и на Поклонке были [ акция 22 февраля на Поклонной горе, посвященная Дню защитника отечества], но там платили побольше — 450 рублей где-то», — утверждала участница мероприятия.

На акции, посвященной присоединению Крыма к России, работали 10–12 организаторов массовки, рассказал один из них РБК. «У каждого 100–150 человек записались», уточнил он. Всего у МГУ, по его подсчетам, собралось от 1000 до 1800 человек, которым было обещано вознаграждение. На вопрос о том, кто спонсирует массовку и есть ли на акции организаторы из других фирм, собеседник РБК не ответил.

Концерт и оплата

Фото: rbc.ru

Колонны двинулись к главному зданию МГУ в 16:30. В конце акции был запланирован концерт с участием поп-звезд. «Уже немного осталось, проходим, немного постоим и по домам», — пытался поддержать свою колонну «М» организатор Андрей.

На концерте, который начался в 17:00, участникам колонны «М» было предложено «немного потусоваться» и разойтись, как только все «окончательно замерзнут и надоест».

В районе 18:00 организаторы массовки вывели участников колонны за металлические рамки и, пройдя от силы 10 м в сторону Университетского проспекта, начали расплачиваться с участниками. Всех проверяли по списку из 210 фамилий. После этого каждый получал по 400 рублей из толстой пачки и приглашение «приходить еще». «Мы еще соберемся, наверное, на 9 мая, не скучайте», — напутствовали участников организаторы.