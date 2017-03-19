Слонимчанин: У нас в государстве все против народа 19.03.2017, 18:29

Житель Слонима возмущен экономическим положением в стране и абсурдными декретами.

«Нужны рабочие места. Они не покупают новый станок на завод - строят новую милицию. Им проще в новом здании суда штрафовать безработных людей, чем оборудование новое купить, посадить людей за станок и иметь деньги. Но это надо куда-то сбывать продукцию, это сложно. А тут сложности никакой нет. Построил здание милиции за бюджетные деньги, оштрафовал людей – и уже есть какая-то копейка.

В стране безденежье, особенно это актуально в нашем маленьком городе, где уже нет ни предпринимателей, ни работы. А зарплаты в 150 – 200 рублей – это смешно. Люди все в Москву уехали на заработки.

У нас в государстве все против народа. А власти вместо того, чтобы прислушаться, пытаются запугать людей. Меньше людей выйдет на площадь – меньше вопросов они зададут, властям это только на руку», - рассказал участник акции в Слониме.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.