Слонимчанин: У нас в государстве все против народа
- 19.03.2017, 18:29
Житель Слонима возмущен экономическим положением в стране и абсурдными декретами.
«Нужны рабочие места. Они не покупают новый станок на завод - строят новую милицию. Им проще в новом здании суда штрафовать безработных людей, чем оборудование новое купить, посадить людей за станок и иметь деньги. Но это надо куда-то сбывать продукцию, это сложно. А тут сложности никакой нет. Построил здание милиции за бюджетные деньги, оштрафовал людей – и уже есть какая-то копейка.
В стране безденежье, особенно это актуально в нашем маленьком городе, где уже нет ни предпринимателей, ни работы. А зарплаты в 150 – 200 рублей – это смешно. Люди все в Москву уехали на заработки.
У нас в государстве все против народа. А власти вместо того, чтобы прислушаться, пытаются запугать людей. Меньше людей выйдет на площадь – меньше вопросов они зададут, властям это только на руку», - рассказал участник акции в Слониме.
Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.