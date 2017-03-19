закрыть
19 марта 2017, воскресенье, 18:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Слонимчанин: У нас в государстве все против народа

  • 19.03.2017, 18:29

Житель Слонима возмущен экономическим положением в стране и абсурдными декретами.

«Нужны рабочие места. Они не покупают новый станок на завод - строят новую милицию. Им проще в новом здании суда штрафовать безработных людей, чем оборудование новое купить, посадить людей за станок и иметь деньги. Но это надо куда-то сбывать продукцию, это сложно. А тут сложности никакой нет. Построил здание милиции за бюджетные деньги, оштрафовал людей – и уже есть какая-то копейка.

В стране безденежье, особенно это актуально в нашем маленьком городе, где уже нет ни предпринимателей, ни работы. А зарплаты в 150 – 200 рублей – это смешно. Люди все в Москву уехали на заработки.

У нас в государстве все против народа. А власти вместо того, чтобы прислушаться, пытаются запугать людей. Меньше людей выйдет на площадь – меньше вопросов они зададут, властям это только на руку», - рассказал участник акции в Слониме.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.


Мнение

Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина


Интервью

Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
План Статкевича на 25 и 26 марта
План Статкевича на 25 и 26 марта