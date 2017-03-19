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Пенсионерка из Слонима: Власть ничего не может решить

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  • 19.03.2017, 19:41

Нежелание решать проблемы простых людей вывело слонимчан на улицы города.

«Я работала, затем меня уволили. Сейчас я на пенсии. Я проработала 36 лет библиотекарем, получала небольшую зарплату – поэтому у меня маленькая пенсия.

У меня много хронических заболеваний, а хороших лекарств за эти деньги я себе позволить не могу. Вот чтобы бесплатный талон взять на обследование, мне пришлось две недели ходить. Я себя плохо чувствую и еще должна ходить. Мой сын вынужден работать в Москве, так как не может содержать свою семью. Не найти у нас в Слониме работы. Наша власть ничего не может решить», - рассказала участница акции в Слониме.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Слониме.


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