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Названы самые доступные супернапитки для мозга

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  • 19.03.2017, 18:48
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Люди, постоянно пьющие этот напиток, лучше справляются с когнитивными тестами.

Если вы пьете каждый день чай, то риск деменции у вас снижен на 50%, говорят ученые. А при наличии «гена деменции» вероятность образования токсичных отложений в мозге уменьшается на 86%, пишет healthinfo.ua со ссылкой на The Daily Mail.

Примечательно, что и черный, и зеленый чай производят одинаковый позитивный эффект на мозг.

В чае много катехинов и теафлавинов, которые, как считается, обладают противовоспалительным и антиоксидантным свойствами. Они же могут защищать мозг от повреждения сосудов и дегенерации нейронов, говорится в исследовании Национального университета Сингапура. Ученые анализировали уровень потребления чая 957 человек старше 55 лет в течение 12 лет.

Каждые два года оценивались когнитивные показатели людей. Также собиралась информация, касающаяся образа жизни, медицинских отклонений и физической активности участников исследования.

Оказалось, люди, постоянно пьющие чай, лучше справлялись с когнитивными тестами. Кстати, ранее ученые заявляли об исключительной пользе кофе. Данный напиток тоже снижает риск деменции.


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