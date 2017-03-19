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Фоторепортаж с акции протеста в Слониме

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  • 19.03.2017, 18:59
  • 11,338
Фото: svaboda.org

Сотни жителей города вышли на акцию протеста против налога на «тунеядство».

19 марта в Слониме прошла акция протеста против декрета №3. Ее организатором выступила Слонимская коалиция демократических организаций, передает «Радыё Свабода».

Люди возмущены тем, что за последние годы в городе закрылся ряд предприятий. На марш собрались сотни людей, к людям выходил председатель райисполкома Олег Торгонский. После акции был задержан активист Партии БНФ, один из организаторов «Марша нетунеядцев» Виктор Марчик.

Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org

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