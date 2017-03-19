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Шульц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

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  • 19.03.2017, 19:07
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Мартин Шульц
Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Экс-глава Европарламента набрал рекордные 100% действительных голосов.

Делегаты внеочередного съезда Социал-демократической партии Германии, который проходит в Берлине, проголосовали за избрание экс-главы Европарламента Мартина Шульца на должность председателя своей политической силы, передает ТАСС.

Он набрал 100% действительных голосов, что является рекордом за всю историю партии.

Шульц сменил в должности Зигмара Габриэля и официально становится кандидатом в канцлеры и главным соперником Ангелы Меркель в предвыборной гонке.


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