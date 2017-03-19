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ЦСКА Гончаренко одержал выездную победу над «Тереком»

  • 19.03.2017, 19:24
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Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Московский клуб, возглавляемый белорусским специалистом, победил команду из Грозного со счетом 1:0.

Московский ЦСКА, возглавляемый белорусским специалистом Виктором Гончаренко, на выезде с минимальным счетом победил грозненский «Терек» в матче 20-го тура чемпионата России — 1:0, сообщает «Прессбол».

Армейцы, набравшие 39 очков, занимают второе место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Спартака» — 6 очков, у «Зенита», которому предстоит игра с «Арсеналом», пока 36 баллов.

При Гончаренко в трех встречах чемпионата команда ни разу не проиграла, ни разу не пропустила и забила 5 мячей.

Терек — ЦСКА — 0:1

Гол: 0:1 — Ионов (28).


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