Белорусы активно подписываются под призывом к МВФ не давать денег режиму 6 19.03.2017, 20:26

За сутки подписались почти 1500 человек.

На сайте Change.org за сутки почти полторы тысячи человек подписали петицию с призывом прекратить все переговоры (в том числе консультации) между Международным валютным фондом и руководством Беларуси до тех пор, пока не будут освобождены все задержанные мирные демонстранты.

Подписанты петиции также требуют от МВФ не давать финансовой помощи Беларуси, пока нынешнее руководство Беларуси остается у власти, передает «Радыё Свабода».

«Тысячи людей вышли с мирными ненасильственными протестами против налога на безработных. Согласно «декрету против тунеядцев» люди, проработавшие менее 183 дней в году должны оплатить ежегодный налог в размере $250.

Руководство страны ответило десятками (число постоянно растет) неправомерных арестов и судов с многочисленными нарушениями судебных процедур. Десятки законопослушных граждан задержаны. В то же самое время Международный Валютный Фонд продолжает переговоры с руководством Беларуси по предоставлению нового кредита.

Mы требуем от МВФ прекратить переговоры с руководством Беларуси по предоставлению кредита, пока все мирные протестующие не будут освобождены», - говорится в петиции.

Подписать петицию можно здесь.