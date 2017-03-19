закрыть
19 марта 2017, воскресенье, 21:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Германии проходят массовые акции за единую Европу

1
  • 19.03.2017, 20:58
Фото: dpa

Целью проведения демонстраций является поддержка единой демократической Европы на фоне предстоящих выборов во Франции и ФРГ.

В целом ряде немецких городов проходят массовые акции в поддержку единой Европы. В воскресенье, 19 марта, на улицы Франкфурта-на-Майне вышли около 3 тысяч человек, в акции в Берлине участвовали 2 тысячи человек, в Мюнхене - одна тысяча, передает «Немецкая волна».

Кроме того, демонстрации прошли Дрездене, Лейпциге, Гамбурге, Висбадене, Ульме, Тюбингене, Кобленце, Дюссельдорфе, Нюрнберге и других городах. Как заявили организаторы, целью проведения демонстраций является поддержка единой демократической Европы на фоне предстоящих выборов во Франции и ФРГ.

Инициатором акций выступило гражданское движение «Пульс Европы». После избрания президентом США Дональда Трампа и решения Великобритании о выходе из ЕС Европа не должна «застыть в шоке», говорится на его интернет-странице.

Сторонники движения демонстрируют каждое воскресенье в странах ЕС. Каждую неделю к акциям присоединяются новые города. В общей сложности 19 марта состоялись демонстрации в 59 городах и девяти странах.


Мнение

Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит
Лукашенко и коррупция: одной рукой сеет, другой – косит Леонид Злотников
Герой народа – народ
Герой народа – народ Ирина Халип
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси
Власти сами инициируют Майдан в Беларуси Олег Волчек
Вместе - мы сила!
Вместе - мы сила! Наталья Радина


Интервью

Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Агнешка Ромашевская-Гузы: Народ Беларуси говорит Лукашенко «Баста!»
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Пеэтер Тайм: У Путина не хватит ресурсов на Беларусь
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
Андрей Санников: Самая важная фигура протестов - лидер БНК Николай Статкевич
План Статкевича на 25 и 26 марта
План Статкевича на 25 и 26 марта