В двигатель самолета «Белавиа» попали птицы 5 19.03.2017, 21:43

Фото: TUT.BY

Самолет Минск - Санкт-Петербург экстренно вернулся в белорусскую столицу.

Самолету «Белавиа» Минск — Санкт-Петербург пришлось вернуться в Минск из-за стаи птиц. Борт благополучно приземлился в Национальном аэропорту, пассажиры ждут замены самолета. Об экстренной посадке сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейс В2−945 вылетал из Минска в Санкт-Петербург в 18.05.

— После взлета, на высоте около 150 метров, «Боинг 737−500» столкнулся со стаей птиц, — сообщили tut.by в пресс-службе. — Птицы попали в двигатель. Командир принял решение о возврате в Минск. Самолет выработал топливо и благополучно осуществил посадку.

Пассажирам экипаж сообщил о том, что по техническим причинам самолет вернется в Минск. Одной пассажирке стало плохо — поэтому к борту самолета пришлось вызвать скорую помощь.

Воздушное судно заменили, самолет уже вылетел из Минска в Петербург. Ожидается, что из-за задержки он вернется из Санкт-Петербурга в Минск в 23.50 вместо 21.30 по расписанию.