Комитет Конгресса не подтвердил связи Трампа с РФ 19.03.2017, 21:57

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По словам главы комитета, между штабом Трампа и РФ «сговора не было».

Комитет Конгресса США по делам разведки не увидел никаких доказательств того, что избирательный штаб президента США Дональда Трампа находился в контакте с российским правительством в ходе предвыборной кампании 2016 года.

Об этом заявил глава комитета Девин Нуньес, передает BBC.

«Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу - сговора не было», - заявил он.

В феврале комитет также заявлял, что не нашел информации о связях штаба Трампа с РФ.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.