Комитет Конгресса не подтвердил связи Трампа с РФ
- 19.03.2017, 21:57
По словам главы комитета, между штабом Трампа и РФ «сговора не было».
Комитет Конгресса США по делам разведки не увидел никаких доказательств того, что избирательный штаб президента США Дональда Трампа находился в контакте с российским правительством в ходе предвыборной кампании 2016 года.
Об этом заявил глава комитета Девин Нуньес, передает BBC.
«Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу - сговора не было», - заявил он.
В феврале комитет также заявлял, что не нашел информации о связях штаба Трампа с РФ.
6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.