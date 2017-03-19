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Осторожно, возможно падение режима

  • 19.03.2017, 22:56

Белорусы с юмором подошли к подготовке акции 25 марта.

Отличительной особенностью последнего месяца протестов в нашей стране стало народное творчество. Обычные люди делают и публикуют видеоролики, печатают и расклеивают приглашения на Марш рассерженных белорусов. Примеры креативного подхода к рекламе акций протеста приводят пользователи соцсетей, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса.

Распечатывайте листовки, выложенные на сайте БНК, или придумывайте и делайте свои. Расклеивайте их на досках объявлений и разбрасывайте по почтовым ящикам. Публикуйте ваши фото приглашений на День Воли в соцсетях с хэштегом #баста25. Приглашайте на акцию своих друзей и знакомых.


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