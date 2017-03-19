Семь вещей, которые нужно сделать перед началом рабочей недели 1 19.03.2017, 22:28

Сделать рабочую неделю не столь напряженной и избежать авралов в понедельник помогут эти простые советы.

Lifehacker.ru представляет семь советов, которые нужно сделать перед началом рабочей недели.

1. Составьте список действий

Имейте четкий план того, что вам нужно сделать за неделю. Когда он будет у вас перед глазами, заниматься посторонними делами будет сложнее.

2. Просмотрите свой календарь

Проверьте, не упускаете ли вы что-то важное, например какую-то встречу, о которой забыли, или поход к врачу, для которого нужно сдвинуть совещание на пару часов. Обязательно заполняйте такой календарь в конце каждой недели.

Не забывайте просматривать календарь прошлой недели: возможно, вы что-то не успели до выходных и стоит перенести это на грядущую неделю.

3. Выполняйте самые сложные задачи в первую очередь

Как только вы сделаете самое трудное, станет легче: над вами не будет висеть неприятная задача и останутся только те дела, которые можно выполнять с удовольствием.

4. Отдыхайте

Если вы не можете взять отпуск или хотя бы пару дней отгула после аврала, постарайтесь чаще бывать на свежем воздухе, раньше ложиться спать и раньше вставать. Работа без передышек не лучшая идея.

5. Соберите все нужное

Подготовьте все необходимые документы (отчеты, презентации, билеты в командировку) заранее, чтобы не делать этого впопыхах утром в понедельник.

6. Разберитесь с электронной почтой

Сделайте это в пятницу вечером или на выходных. Просто проверьте, не забыли ли вы о каких-то важных письмах, не попали ли они в спам. Если некоторые из них требуют срочного ответа — не затягивайте. В общем, сделайте так, чтобы в понедельник вы начали работать над новыми задачами, а не разгребали то, что осталось с прошлой недели.

7. Спросите себя, на том ли вы пути

Найдите несколько минут, чтобы подумать, нравится ли вам то, что вы сейчас делаете. Приведет ли это вас к успеху? Если ответ — нет, есть смысл задуматься, на том ли вы вообще месте.