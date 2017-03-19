Клинтон заявила о готовности вернуться в политику 19.03.2017, 22:51

Хиллари Клинтон

Экс-госсекретарь США готова «выйти из леса», чтобы помочь другим двигаться вперед.

Кандидат в президенты от Демократической партии на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон заявила о своей готовности участвовать в публичных дискуссиях на тему изменений в политическом климате страны, которые произошли с ноября.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Я чувствую то же, что и много моих друзей чувствуют. Мне тяжело смотреть выпуски новостей», - сказала Клинтон, выступая на ежегодном мероприятии по случаю Дня святого Патрика, устроенном Обществом ирландских женщин. При этом она призывали забыть политические разногласия и прислушиваться друг к другу.

«Я готова выйти из леса, чтобы пролить свет и помочь другим двигаться вперед», - заявила экс-госсекретарь США.

В ноябре 2016 года, через несколько дней после ее поражения на президентских выборах, Клинтон заметили на прогулке в лесу возле ее резиденции в Чаппакве в Нью-Йорке. С тех пор она редко появляется на людях.

В последнее время ходят слухи о том, что Хиллари Клинтон рассматривает возможность баллотироваться на выборах в мэры Нью-Йорка, однако ее помощники преуменьшают значение таких разговоров.

Напомним, ранее Клинтон заявила, что видит будущее за женщинами.