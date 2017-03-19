Игорь Ворошкевич: Белорусскому музыканту лучше петь на родном языке 19.03.2017, 22:49

Легендарная группа «Крама» 26 марта повторит юбилейный концерт в Минске.

У группы пополняется армия поклонников, среди которых и любители традиционного рок-н-ролла, и ценители белорусского языка, да и просто те, кто привык слушать качественную музыку. Накануне «Большого весеннего концерта» nn.by встретился с лидером «Крамы» Игорем Ворошкевичем и поговорил на общефилософские темы: о белорусской музыке, современной молодежи, о вреде и пользе интернета…

Плюсы и минусы интернета

Интернет — штука неоднозначная. С одной стороны, дает чуть ли не безграничные возможности доступа к информации, с другой — порождает ряд проблем. Молодежь почти все свободное время проводит в соцсетях, игнорируя книги и даже походы в кино. Лидер «Крамы» относится к этому спокойно.

«Всегда в каких-то прогрессивных вещах есть издержки и каждое поколение, в том числе и я, сетует на то, что, мол, мы были вот такие, а молодежь не такая. Но так не бывает, что раньше жили хорошие люди, а потом стали жить плохие. Люди в принципе не меняются особо, как вид, существующий на земле, со всеми своими положительными и отрицательными сторонами»,— считает Ворошкевич.

Когда мне что-то не нравится, я сам себе говорю: «Игорь Владимирович, вам столько-то лет и, пожалуйста, помните, что вы были таким же в их возрасте».

Главный минус интернета музыкант видит в том, что он заменил людям живое общение, даже звонки по телефону. «Потому что здесь не надо платить деньги, а просто — тык-тык-тык — вечером ты кому-то поставил лайк, кому-то что-то написал там, улыбнулся ну и все».

«Даже в моей компании бывает такое, что люди сидят, нормально общаются, а потом смотришь — и все уже с телефонами в руках. Посидели-посидели, надоело — и каждый там ковыряется. Я говорю, мол, подождите, давайте общаться нормально!».

Основная черта белорусских музыкантов — занудство

С лидером «Крамы» затронули и вопрос о состоянии белорусского рока на настоящий момент. Ворошкевич считает, что белорусская музыка отличается занудством и в 80% случаев уже по первым аккордам, услышанным по радио, можно определить, что это именно белорусский исполнитель.

«Унылость слышна и по звуку, и по тематике текстов. Я ведь не могу посоветовать или попросить, мол, ребята, хотелось бы, чтобы вы более романтичные песни пели. Это либо есть, либо этого нет. К большому сожалению», — констатирует лидер «Крамы».

Ворошкевич рассказал, как недавно решил прослушать новый альбом симпатичной ему команды, но так и не смог этого сделать до конца, поскольку слушать надоело уже песни на шестой. «Я ехал в машине с товарищем, и мы даже проехали нужный нам поворот. Я потом сказал, что это произошло, потому что мы слушали эту группу — так она нас усыпила».

«Я понимаю, что по сравнению, например, с Beatles, наша музыка тоже, наверное, занудная. Но, по крайней мере, в песнях «Крамы» есть и жизнь, и смерть, и любовь, и пьянство».

Музыкант объяснил, что термин «занудство» относится, как к текстам, так и к музыке. В плане музыки — это любовь белорусских музыкантов к одним и тем же ладам и аккордам, под которые пишутся тексты как о любви, так и о смерти. «Но не будешь ведь петь о смерти в мажоре. Конечно, можно посмеяться … Но все-таки песня о смерти должна несколько отличаться от песни о любви или об измене».

«Одна и та же постоянная «долбежка» — как словесная, так и музыкальная. Это касается и очень известных наших музыкантов. Я иногда сам хочу послушать чей-нибудь новый альбом, но до конца это сделать не всегда получается,» — рассказал Ворошкевич.

Лидер «Крамы» отметил, что главное для музыканта — это заниматься. И чем больше — тем лучше. И думать больше о творчестве, чем о популярности и о деньгах.

«Конечно, деньги тоже важны, но есть такие музыканты, которые все просчитывают. У них даже что-то получается, но выглядит это крайне не натурально. Я же люблю, чтобы в творчестве была жизнь, а не предварительно рассчитанная схема. В музыке по схеме не будет настоящей энергии,» — считает музыкант.

Особенности Re1ikt и Tonqixod и триумф NAVIband

Но не все так плохо с белорусской музыкой, как кажется на первый взгляд. Ворошкевич считает, что у нас в Беларуси есть очень достойные команды европейского уровня. В частности, музыкант отмечает творчество Re1ikt и Tonqixod.

«Есть как минимум две группы, которые мне очень нравятся. Это Re1ikt и Tonqixod. Кто из них больше — не важно. Они очень разные. Если Re1ikt мне просто нравится, то Tonqixod … Только увидев их выступление на YouTube, я был шокирован. Это то, что называется «Вау!» — рассказал Ворошкевич.

И добавил, что, несмотря на то, что у Tonqixod музыка достаточно сложная для восприятия, тем не менее, это одна из немногих белорусских групп, чей альбом он смог дослушать до конца.

Музыкант отметил и успехи группы NAVIband в связи с предстоящей поездкой на «Евровидение», пожелал им хорошего выступления и подчеркнул, что всякого рода омерзительные комментарии в соцсетях по поводу их победы в национальном отборе абсолютно неуместны.

«Я никогда не интересовался этим конкурсом, потому что играю совсем другую музыку, но в данном случае я, возможно, даже посмотрю «Евровидение» и буду болеть за ребят. Очень надеюсь, что если они и не победят, то, во всяком случае, достойно выступят».

Музыкант отметил, что ему очень не хотелось бы, если вдруг выступление белорусов осталось незамеченным жюри, чтобы на NaviBand полились ушаты грязи, как это неоднократно случалось с предыдущими участниками этого конкурса. «Они очень позитивные ребята, я надеюсь, что они как раз этим и возьмут. По ним видна влюбленность в жизнь, на них приятно смотреть, их приятно слушать. Это очень важно».

Заключение, или о языке и рок-н-ролле

Ворошкевич считает, что в музыке должна присутствовать идея, должно быть что-то свое, узнаваемое и неподдельное, а не ярко выраженная ориентация на давно известные группы.

«Белорусскому музыканту лучше петь на своем родном языке. Но я не могу давать никаких советов. Раз тут демократия, то пусть каждый выбирает то, что он хочет. Хочешь — по-английски, хочешь — по-русски, по-белорусски, либо на нескольких языках».

Но тут же добавляет, что для того, чтобы петь на английском языке, нужно на нем уметь думать. Ведь песни исполняются на сцене только осознанно, иначе артист просто не сможет передать настроение песни, а если и сможет, то ему мало кто поверит, в любом случае, это должно выглядеть естественно.

Музыкант с сожалением отмечает, что эпоха рок-н-ролла уходит. Жизнь меняется, а вместе с ней меняется и музыка.

«В 80-х Гребенщиков сказал, что «рок-н-ролл мертв, а я еще нет», и поторопился. Не могу сказать, что он умер именно сейчас, просто куда-то трансформировался. В нашей стране это происходит по-своему, а в Америке кантри-музыка, наряду с r&b и прочей «попсой», продолжает собирать миллионную аудиторию».

Следующий концерт «Крамы» пройдет 26 марта в 19.00 клубе «Друзья». Купить билеты можно здесь.

Инфолиния: 44−5-517−706, 29−8-517−706.