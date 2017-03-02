Сенат утвердил министра внутренних дел США 2.03.2017, 7:35

Райан Зинке

Кандидатуру воевавшего в Ираке бывшего спецназовца поддержали две трети законодателей.

Верхняя палата Конгресса США, находящаяся под контролем республиканцев, утвердила на должность министра внутренних дел в администрации Дональда Трампа конгрессмена от штата Монтана Райана Зинка. Об этом сообщает «Укринформ».

Кандидатуру Зинка поддержали 68 законодателей, в том числе представители демократического лагеря. Против выступил 31 сенатор.

Для окончательного утверждения Зинка в должности соответствующий указ должен подписать президент Трамп, а сам кандидат - принести присягу, после чего он вступает в официальные полномочия.

Министерство внутренних дел США отвечает за управление федеральными землями и использование природных ресурсов. Кроме того, министерство занимается вопросами коренных народов США, в том числе индейцев.

Райану Зинку 55 лет, он бывший спецназовец, воевавший в Ираке, имеет две награды за боевые миссии.

Ранее представитель президентского штаба Джейсон Миллер так охарактеризовал Зинка: «Конгрессмен Зинк выступает за энергетическую независимость США. Он поддерживает всеобъемлещую энергетическую политику, которая предусматривает использование возобновляемых источников энергии, ископаемых и альтернативных источников».