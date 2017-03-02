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БАТЭ взял верх над бронзовым призером чемпионата Казахстана

  • 2.03.2017, 8:02
Фото: fcirtysh.kz

Белорусы одержали вторую победу на сборе в турецком Белеке, победив «Иртыш» из Павлодара.

БАТЭ — «Иртыш» — 1:0

1 марта. Белек. Комплекс полей Cornelia.

БАТЭ: С. Веремко, М. Жавнерчик, Д. Поляков (М.Остоич, 56), Н. Милунович, А. Риос, Е. Яблонский (Ю.Кендыш, 46), И. Стасевич, М. Иванич (А.Володько, 69), М. Володько (Е.Березкин, 46), М. Гордейчук, В. Родионов (капитан).

Запасные: Д. Щербицкий, А. Чичкан, В. Малькевич, В. Жук, Д. Антилевский, А. Джигеро, А.Рушевич.

Гол: 1:0 — М. Гордейчук (67).

Накануне матча расположение БАТЭ покинул находившийся в команде на просмотре финский форвард Яссе Туоминен, сообщает официальный сайт борисовчан. Онако между БАТЭ и «Лахти» сейчас ведутся переговоры о трансфере 21-летнего нападающего.

В поединке с «Иртышом» не играли Валериане Гвилия и Артур Пикк.

Игра прошла с заметным преимуществом БАТЭ, но мяч был забит лишь один. Его автором стал Михаил Гордейчук. Ворвавшийся в штрафную соперника Мирко Иванич прострелил на Виталия Родионова, но того голкипер «Иртыша» в прыжке пррвал этот пас, однако Гордейчук тут же подоспел на добивание.

Это уже вторая победа БАТЭ на втором сборе в Турции. Его борисовчане начали с поражения от тбилисского «Динамо» — 0:2, а затем одолели казахстанский «Ордабасы» — 3:1.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.

2 марта БАТЭ проведет контрольный матч с украинским «Ильичевцем» из Мариуполя.


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