Французские центристы приостановили поддержку Фийона 2.03.2017, 8:10

Фото: REUTERS/ Christian Hartmann

Окончательное решение по его кандидатуре на президентских выборах будет принято через неделю.

Французская партия центристов «Союз демократов и независимых» приостановила поддержку кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона.

Об этом заявил президент французской центристской партии Жан-Кристоф Лагард, передает Reuters (перевод – РБК).

По словам Лагарда, на следующей неделе исполнительный комитет партии будет принимать коллективное решение о поддержке Фийона.

«До принятия этого решения участие «Союза демократов и независимых» в кампании Франсуа Фийона приостановлено», — сказал он.

Партия оказывала поддержку от правоцентристской партии «Республиканцы» Фийона с ноября 2016 года.

В среду, 1 марта, Фийон заявил, что получил в повестку в суд на 15 и 18 марта. Его подозревают в неправомерном использовании средств от налогоплательщиков. По его словам, официальное начало расследования и назначение судей является качественным шагом в скандале, который разгорелся вокруг него.

В конце января и в начале февраля французское издание Canard enchaine опубликовало расследование, в котором утверждалось, что жена Фийона Пенелопа занимала должность его помощника как депутат парламента и не сделала ничего для общественности, но получала зарплату. Финансовая прокуратура Франции 25 февраля заявила об открытии расследования по делу жены Фийона. Следствие будет вестись в отношении «неустановленных лиц», которых подозревают в хищениях госсредств, неправильного использования публичных фондов, а также соучастия в сокрытии этих преступлений.

В свою очередь Фийон отрицает все обвинения и называет преследование его жены «политическим убийством» самого себя в качестве кандидата на пост президента и правового государства Франции.