Китай отправил в Минск 41 контейнер с запчастям для Geely 2.03.2017, 8:20

Фото: globaloceanlink.com

Груз будет ехать до места назначения 12 дней.

Из китайского города Чэнду в белорусский Минск вышел товарный состав с 41 контейнером автозапчастей, сообщает сайт china.org.cn (перевод – myfin.by).

Поезд покинул административный центр провинции Сычуань в среду после обеда и доберется до белорусской столицы через 12 дней, преодолев расстояние в 8 800 километров.

Запчасти заказаны китайской компанией-производителем автомобилей Geely для совместного предприятия в Минске, уточняется в сообщении.

Для справки, город Чэнду – крупный железнодорожный узел. Здесь пересекаются 4 ветки. А станция Северная-Сортировочная является крупнейшей сортировочной во всем Китае.