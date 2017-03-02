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WSJ: Администрация Трампа изучает варианты смены режима в КНДР

  • 2.03.2017, 8:28

Для достижения этой цели не исключается применение военной силы.

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает применения военной силы против Северной Кореи. Об этом в среду, 1 марта, сообщат газета The Wall Street Journal (перевод - lenta.ru).

По его сведениям, в настоящее время Вашингтон изучает вероятные меры в адрес Пхеньяна. Сообщается, что в их числе также рассматривается смена режима в КНДР.

28 февраля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что Трамп считает главной угрозой для Соединенных Штатов Северную Корею и ее ядерную программу. Согласно данным собеседника телеканала, днем ранее американский лидер встретился с представителем КНР и призвал Пекин, у которого есть серьезные рычаги давления на КНДР, воспользоваться ими.

В последнее время Трамп не раз упоминал Северную Корею. Так, в середине января после испытания КНДР баллистической ракеты нового типа он пообещал «очень решительно» заняться этой страной. А в начале января, еще до вступления в должность президента, выразил сомнения в способности Пхеньяна разработать ракету, которая могла бы долететь до США.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится «в последней стадии разработки» и «КНДР будет укреплять свой военный потенциал».


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