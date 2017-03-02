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Чему Лукашенко может поучиться у главы Uber

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  • 2.03.2017, 8:45
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Фото: Danish Siddiqui / Reuters / Scanpix / LETA

Диктатор совершенно оторвался от реальности.

История, произошедшая с руководителем всемирно известной компании, показывает, что боссу никогда не поздно принести извинения и признаться: «Мне стыдно за свое поведение».

Этот случай произошел в начале февраля, но видеозапись разговора из салона автомобиля, работающего в системе такси Uber Black, опубликована на днях, пишет «Салідарнасць».

Основатель и глава Uber Трэвис Каланик вызвал сервис Uber Black после окончания Супербоула. Когда поездка подходила к концу, водитель пожаловался Каланику на плохие условия работы. В ответ он услышал, что некоторые люди «не любят брать ответственность за собственное дерьмо» и обвиняют других в неудачах.

После публикации видео перепалки Каланика с водителем, глава Uber написал открытое письмо ко всем сотрудникам компании.

— Сказать, что мне стыдно, — ничего не сказать. Моя работа как лидера — вести вас и в первую очередь действовать так, чтобы мы все этим гордились. Я себя вел совсем не так, и этому нет никакого оправдания, — говорится в письме Каланика.

Также 40-летний основатель Uber признался, что ему нужно «повзрослеть» и что ему нужна помощь с лидерскими качествами. И принес извинения Фавзи Камелу и всем водителям Uber.

Если поставить на место водителя такси – белорусский народ, а на место главы Uber – президента Беларуси, получается интересная параллель.

Народ на митингах против скандального декрета № 3 говорит: «Баста!»

А диктатор им отвечает:

- «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться.

Все это напоминает детскую игру в испорченный телефон. Но как можно не услышать, когда люди на площади кричат «Уходи!», «Хто галоўны дармаед? Прэзідэнт!», «Нет декрету №3».

Кажется, кому-то пора повзрослеть.


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