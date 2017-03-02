Жители дома в Бресте делают бесконечные ремонты за свой счет 2 2.03.2017, 8:55

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В графике ЖЭСа на ближайшие три года не нашлось времени и средств на ремонт.

Дому № 7 корпус 1 на улице Советской Конституции в Бресте почти 45 лет. В течение последних 20 лет люди собственными силами борются с сыростью, плесенью и грибком, сообщает «Белсат».

«Когда отключили отопление, сырость пошла сильная, начала проявляться все больше и больше, сейчас расползается по всей стене. Вот такая проблема. Здесь, в этой комнатке, как раз живут дети, у них аллергия какая-то или кашель, мы не можем понять», – говорит жительница дома Ирина.

Особенно актуальна эта проблема для жителей угловых квартир. Как, например, в этой, где живет Ирина. Женщина неоднократно звонила в ЖКХ, чтобы коммунальщики решили проблему.

«Но никого не было. А потом через две недели я снова позвонила, они сказали, что должен прийти. Ну вот, до сих пор нет, уже прошло, наверное, больше двух месяцев», – говорит Ирина.

Пять лет назад коммунальщики сканировали стены в квартирах и обнаружили много трещин, которые провоцировали появление плесени. Тогда рабочие утеплили стены кусками пенопласта. Это ничего не дало.

«Написали заявление в областное ЖКХ, приехал оттуда представитель, мы ему говорим так и так, а он говорит: у нас в бумагах ваша стена торцевая уже сделана», – рассказывает житель дома Василий Сергеевич.

Чиновник пообещал, что разберется в ситуации, и даже что в 2015 году людям наконец сделают капитальный ремонт. Однако на собрании жителей в конце прошлого года новый начальник ЖКХ заявил: в графике на ближайшие три года дома нет. На том же собрании жителям предложили отремонтировать подъезды за собственные деньги.

«Я говорю, зачем же мы платим каждый месяц за капремонт? Мы ими не распоряжаемся, этими деньгами, и все», – говорит жительница дома Галина Ивановна.

Новый глава ЖКХ № 5 Михаил Осочук занимает свою должность около четырех месяцев. Люди рассказывают, что на обращения жителей он отвечает одинаково, мол, никаких жалоб и документов у меня нет, они остались у предыдущего руководителя. Прокомментировать ситуацию чиновник отказался.

«Я не буду с вами говорить без ведома руководства», – сказал начальник ЖКХ № 5 Михаил Осочук.

А пока глава ЖКХ отказывается выполнять свои обязанности, жители вынуждены и дальше бороться с плесенью и делать бесконечные ремонты своими силами. При этом с начала прошлого года тарифы на газ и электричество увеличились на 20%, плата за воду выросла в 3,5 раза, растут тарифы на другие жилищно-коммунальные услуги.