Белорусская спортсменка получит бронзовую медаль Олимпиады-2008

Белорусская спортсменка получит бронзовую медаль Олимпиады-20084
- 2.03.2017, 8:59
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МОК лишил украинку Викторию Терещук бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине.
После повторной проверки в анализах 35-летней спортсменки был обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол, сообщает «Еврорадио».
На Пекинской Олимпиаде Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнованиях среди женщин по современному пятиборью. Сейчас ее олимпийская медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси.