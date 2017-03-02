Белорусская спортсменка получит бронзовую медаль Олимпиады-2008 4 2.03.2017, 8:59

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Анастасия Прокопенко

Фото: rsport.ru

МОК лишил украинку Викторию Терещук бронзовой олимпийской медали по пятиборью на играх 2008 года в Пекине.

После повторной проверки в анализах 35-летней спортсменки был обнаружен запрещенный анаболический стероид туринабол, сообщает «Еврорадио».

На Пекинской Олимпиаде Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнованиях среди женщин по современному пятиборью. Сейчас ее олимпийская медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси.