Деньги «тунеядцев» отдадут БРСМ? 44 2.03.2017, 9:12

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Ни на что серьезное сборов от незаконного налога не хватит.

Нередко можно услышать мнение, что государство вводит новые налоги и сборы (в том числе и на «тунеядцев») потому, что сидит в долгах как в шелках и остро нуждается в средствах для погашения госдолга.

Доля правды в этих словах есть: долгов действительно много, денег на них действительно нет, пишет аналитик проекта «Кошт урада» Ольга Евсеева для «Завтра твоей страны».

Но вряд ли новые налоги, пошлины и штрафы способны полностью решить эту проблему. На погашение самой болезненной составляющей государственного долга – внешней – нужна иностранная валюта, а налоги мы платим в рублях.

Не исключено, что доходов не будет вообще

По последним данным, «тунеядцы» заплатили в бюджет 16,3 млн рублей. В масштабах госфинансов это совсем не много. Для общего понимания: это лишь 0,04% от доходов сектора государственного управления за 2016 год.

На что может хватить этих денег?

К примеру, на финансирование БРСМ: союз молодежи в 2017 году получит из республиканского бюджета 6,2 млн рублей.

Кроме того, на «тунеядские» деньги можно год содержать Национальное собрание: расходы в 2017 году должны составить 14,8 млн рублей.

Можно перечислить деньги в фонд финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами (15 млн рублей), профинансировать газеты (7,07 млн рублей) или поддержать предпринимательскую деятельность (2,4 млн рублей). Также денег хватит на прикладные исследования в различных областях.

Как видим, кое-какие варианты использования пресловутого налога можно найти, но это – чисто теоретически. Практически доходы государства окажутся гораздо меньше уплаченной суммы. Также не исключено, что доходов не будет вообще, так как администрирование нового налога – весьма недешевое удовольствие. Любая деятельность, начиная от разработки декрета и заканчивая рассылкой «писем счастья» и последующими разборками с непокорными тунеядцами, требует финансирования. Точную сумму никто не знает – государственные служащие уходят от вопросов на эту тему. Несколько месяцев назад активисты предприняли попытку выяснить стоимость администрирования «налога на тунеядцев» и отправили соответствующее обращение в Министерство по налогам и сборам. Налоговики ответили, что информация разглашению не подлежит. Так что о реальном положении вещей можно только догадываться.

Рублем сыт не будешь

Главный государственный кошелек – госбюджет – формируется в национальной валюте. Именно в него зачисляются налоги, которые платит население и предприятия, всевозможные штрафы, госпошлины и сборы. За счет этих средств обеспечиваются почти все текущие расходы страны: деятельность госорганов, зарплаты бюджетников, медицина и образование, культура, ЖКХ и прочее.

Кое-какая часть бюджетных средств действительно направляется на обслуживание госдолга: в 2017 году из республиканского бюджета для этого потратят 2,5 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд – на обслуживание внешнего госдолга. Но при этом важно, чтобы у государства была возможность купить иностранную валюту. В противном случае ни налог на тунеядство, ни другие налоги никоим образом не помогут справиться с внешним долгом.

А источников валюты у страны не так уж и много. Наша экономика фактически не генерирует заветные доллары. В последние несколько лет экспорт товаров и услуг примерно равен импорту. Это означает, что фактически всю валютную выручку Беларуси приходится отдавать обратно за границу, чтобы расплатиться за поставки товаров и услуг. Иностранные инвесторы в Беларусь не спешат: экономика переживает не лучшие времена. Да и репутация у страны, скажем прямо, так себе.

Пожалуй, единственный относительно стабильный источник валюты – это экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Однако их сумма недостаточно велика, чтобы решить долговую проблему. Например, в 2016 году планировалось получить порядка 1,1 млрд долларов, но не исключено, что в реальности из-за нефтегазового конфликта пошлин оказалось меньше. К слову, объем платежей по валютному госдолгу и в 2016, и в 2017 годах превысит 3 млрд долларов.

Единственная надежда и опора страны на сегодняшний день – население, которое на фоне падения доходов активно сдает иностранную валюту. В 2016 году физлица сдали на чистой основе 1,9 млрд долларов, а с учетом операций нерезидентов и юрлиц профицит валюты превысил 2 млрд долларов. Судя по тому, что при таком изобилии валюты рубль по итогам года ослабел на 14,7%, все эти излишки подчистую скупил Национальный банк, и этого все равно не хватило. А если бы население не устроило распродажу долларов, пришлось бы экстренно делать новые валютные заимствования или девальвировать рубль гораздо больше, чем на 14,7%. Так что можно сколько угодно продолжать «стричь» налоги но, если при этом лишней валюты в системе не будет, валютному госдолгу от этих налогов не станет ни холодно, ни жарко.