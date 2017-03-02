закрыть
2 марта 2017, четверг, 12:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сломать систему

40
  • 2.03.2017, 9:31
  • 13,168

Лукашенковская «модель» окончательно деградировала.

В текущем году белорусское правительство планирует разработать «программу развития конкуренции».

Об этом сообщил на XVIII Ассамблее деловых кругов Беларуси министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По его словам, документ должен закрепить запрет на введение и сохранение дискриминационных условий по отношению к субъектам хозяйствования всех видов деятельности, а также ввести табу на издание нормативных актов, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Поможет ли программа развитию конкуренции или это будет очередной мертворожденный документ?

Балыкин: Белорусская модель — результат деградации советской экономики

— Думаю, что второй вариант более вероятен, — заявил «Завтра твоей страны» председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин. — Как могут конкурировать между собой субъекты хозяйствования, когда они фактически принадлежат одному собственнику?

По его словам, в Беларуси недостаточно конкуренции, поскольку чиновники управляют экономикой в ручном режиме. К тому же большинство предприятий принадлежит государству.

Эксперт подчеркивает, что конкуренция – основное условие рыночной экономики. Она дает возможность получить потребителю товар или услугу по максимально низкой цене и с максимально высоким качеством.

– Когда товаров и услуг на рынке много, у потребителя появляется выбор, — отмечает экономист.

Он считает, что в Беларуси до сих пор не создана экономика, в которой субъекты хозяйствования могли бы честно конкурировать между собой.

Аналитик полагает, что белорусская «экономическая модель» — результат деградации советской экономики.

— У нас есть нечто стихийное, возникшее на базе распада СССР и развала советской экономики. Стремились что-то сохранить, приспособиться к жизни по своему разумению, но при этом ничего не построили, — отмечает Сергей Балыкин.

Чалый: Нынешняя система — база для кормления чиновников

Экономист Сергей Чалый напоминает, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли было образовано именно для создания экономической среды, которая бы способствовала конкуренции.

По его словам, белорусские рынки функционируют по модели монопольной конкуренции.

— На самом деле, никакой конкуренции нет. Поэтому у нас все дороже, — отмечает аналитик.

Экономист подчеркивает, что концентрированные рынки – это не случайность, а логический результат уникальной белорусской экономической модели.

— Эти рынки специально сегментированы. Для чиновников «вертикали» разного уровня они представляют собой нечто вроде базы для кормления, — полагает эксперт.

Он считает, что для одних субъектов хозяйствования устраняется конкуренция, а для других – устанавливаются дополнительные препятствия.

— Это такой способ чиновников извлекать административную ренту путем создания барьеров конкурентам своих предприятий, — считает аналитик.

Для развития конкуренции в Беларуси, по его мнению, необходимо сломать старую систему.

— В нормальных странах эту систему назвали бы коррупционной, но у нас она таковой не считается. Я не очень уверен, что власти представляют себе, как они будут с этим бороться, — подчеркивает Сергей Чалый.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан