Сломать систему 40 2.03.2017, 9:31

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Лукашенковская «модель» окончательно деградировала.

В текущем году белорусское правительство планирует разработать «программу развития конкуренции».

Об этом сообщил на XVIII Ассамблее деловых кругов Беларуси министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По его словам, документ должен закрепить запрет на введение и сохранение дискриминационных условий по отношению к субъектам хозяйствования всех видов деятельности, а также ввести табу на издание нормативных актов, которые могут привести к ограничению конкуренции.

Поможет ли программа развитию конкуренции или это будет очередной мертворожденный документ?

Балыкин: Белорусская модель — результат деградации советской экономики

— Думаю, что второй вариант более вероятен, — заявил «Завтра твоей страны» председатель Ассоциации малого и среднего бизнеса Сергей Балыкин. — Как могут конкурировать между собой субъекты хозяйствования, когда они фактически принадлежат одному собственнику?

По его словам, в Беларуси недостаточно конкуренции, поскольку чиновники управляют экономикой в ручном режиме. К тому же большинство предприятий принадлежит государству.

Эксперт подчеркивает, что конкуренция – основное условие рыночной экономики. Она дает возможность получить потребителю товар или услугу по максимально низкой цене и с максимально высоким качеством.

– Когда товаров и услуг на рынке много, у потребителя появляется выбор, — отмечает экономист.

Он считает, что в Беларуси до сих пор не создана экономика, в которой субъекты хозяйствования могли бы честно конкурировать между собой.

Аналитик полагает, что белорусская «экономическая модель» — результат деградации советской экономики.

— У нас есть нечто стихийное, возникшее на базе распада СССР и развала советской экономики. Стремились что-то сохранить, приспособиться к жизни по своему разумению, но при этом ничего не построили, — отмечает Сергей Балыкин.

Чалый: Нынешняя система — база для кормления чиновников

Экономист Сергей Чалый напоминает, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли было образовано именно для создания экономической среды, которая бы способствовала конкуренции.

По его словам, белорусские рынки функционируют по модели монопольной конкуренции.

— На самом деле, никакой конкуренции нет. Поэтому у нас все дороже, — отмечает аналитик.

Экономист подчеркивает, что концентрированные рынки – это не случайность, а логический результат уникальной белорусской экономической модели.

— Эти рынки специально сегментированы. Для чиновников «вертикали» разного уровня они представляют собой нечто вроде базы для кормления, — полагает эксперт.

Он считает, что для одних субъектов хозяйствования устраняется конкуренция, а для других – устанавливаются дополнительные препятствия.

— Это такой способ чиновников извлекать административную ренту путем создания барьеров конкурентам своих предприятий, — считает аналитик.

Для развития конкуренции в Беларуси, по его мнению, необходимо сломать старую систему.

— В нормальных странах эту систему назвали бы коррупционной, но у нас она таковой не считается. Я не очень уверен, что власти представляют себе, как они будут с этим бороться, — подчеркивает Сергей Чалый.