Конец «медового месяца» Путина и Трампа 6 Ариэль Коэн, Atlantic Council

2.03.2017, 9:54

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Надежды на быструю «разрядку» в отношениях РФ и США не оправдались.

С приходом генерала Герберта Макмастера в Совет по национальной безопасности США, одним из ключевых приоритетов администрации Дональда Трампа должен стать полный пересмотр политики в отношении России, которую нужно принять на уровне самого Совета, а также Пентагона и Госдепартамента.

Москва снова заняла позицию времен Холодной войны. В последнее время РФ обострила боевые действия на оккупированном Донбассе, развернула новые крылатые ракеты дальнего радиуса действия, нарушив тем самым Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года, в очередной раз совершила опасные облеты американских военных кораблей в Черном море и отправила шпионский корабль к берегам США для слежки за военно-морскими объектами. Надежды на быструю разрядку в отношениях со Штатами не оправдались, и Кремль вернулся к привычному для себя поведению времен Холодной войны.

Контролируемые государством российские телеканалы получили указание резко сократить упоминания о Трампе и не отзываться о нем лестно. Кажется, медовый месяц Путина и Трампа подошел к концу.

Это подтверждают и высказывания американских лидеров на последней Мюнхенской конференции по безопасности, вселившие уверенность американским союзникам и заставившие нервничать россиян. Вице-президент Майк Пенс пообещал привлечь Россию к ответственности за использование силы в Украине, отметив, что Москва должна соблюдать условия вторых Минских соглашений.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от российских властей возвращения оккупированного и аннексированного ими Крыма Украине.

Важно также, что Пенс встретился в Мюнхене с лидерами трех балтийских стран, а также лидерами Украины и Турции. Месседж Пенса о важной роли НАТО прозвучал громко и четко. В Мюнхене был и министр обороны США генерал Джон Мэттис, отметивший: «Трансатлантический союз остается нашим самым сильным оплотом против нестабильности и насилия». Кроме того, он призвал европейцев в полной мере разделить бремя совместной системы обороны – в этом Трамп непреклонен, и правильно делает.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне в рамках встречи министров иностранных дел Большой двадцатки. «В тех моментах, где наши интересы не совпадают, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности свои и своих союзников», – заявил Тиллерсон.

Сенатор Джон Маккейн, влиятельный председатель Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам, произнес в Мюнхене стратегическую речь. Он призвал Запад не сдаваться, но запастись волей для отстаивания ценностей свободы и демократии. «Это борьба не только материальная, но и моральная», – добавил Маккейн, подчеркнув, что его мнение разделяют Пенс, Мэттис и генерал Джон Келли, присутствовавшие на конференции.

Что сделает Москва? Скорее всего, вернется к антиамериканской позиции, установившейся после провала плана Барака Обамы по перезагрузке американо-российских отношений. Возможно, она расширит войну в Украине, возможно, будет провоцировать Штаты, что в свою очередь, может привести к наращиванию военного потенциала Восточной Европы и обострению ядерной гонки вооружений.

Она может попытаться вернуться на свои военно-морские базы во Вьетнаме и на Кубе, возобновить тем самым позиции времен Холодной войны.

Вполне вероятно, что Москва и дальше будет расправляться с инакомыслящими внутри страны, как в случае с отстранением от участия в президентской гонке оппозиционного политика Алексея Навального, которому дали пять лет лишения свободы условно по сомнительному делу.

Кроме того, Москва, наверняка, решит укрепить связи с Ираном, чье воздушное пространство уже использует для обстрелов Сирии. Россия заинтересована в дальнейшем ограничении добычи нефти странами ОПЭК, поскольку это повысит цены на «черное золото». Тегеран и Каракас будут склонны следовать указаниям Москвы. Иран и Венесуэла являются странами-основателями ОПЭК, которые из-за своего плачевного экономического состояния ратуют за повышение цен на нефть – в этом их цели с Москвой совпадают.

Кремль, наверняка, посмотрит в сторону главного противника Трампа, Китая, ожидая взаимности со стороны Пекина. (Это предполагает высокую степень военно-политического сотрудничества между Москвой и Пекином в Центральной Азии). Однако Китай, возможно, больше заинтересован в торговле с Соединенными Штатами. Пекин прекращает импорт северокорейского угля, посылая тем самым Вашингтону сигнал, что такая сделка ему может быть интересна. Осталось понять, захочет ли сотрудничать Россия.

Удачная сделка может служить и американским, и российским интересам. Трамп отмечал, что Россия заинтересована в борьбе против терроризма, сотрудничестве по контролю над вооружениями, а также совместной борьбе против Исламского государства. Но больше всего Россия хочет, чтобы к ней относились как к равной – несмотря на ВВП размером в $1,33 трлн, что в 14 раз меньше, чем у Соединенных Штатов. Ограничение ядерных арсеналов на руку России, особенно с учетом сложившейся ситуации в российской экономике. Так что администрации Трампа не стоит снимать санкции с России, если только она не посулит что-то серьезное взамен.

Медовый месяц Трампа и Путина закончился еще до того, как начался. Тем не менее, Кремль все еще может протянуть руку Белому дому. Но при этом нужно честно признать: России это нужно больше, чем Соединенным Штатам и Западу.

Ариэль Коэн, Atlantic Council (перевод – nv.ua)