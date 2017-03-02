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Координатор БНК в Витебске: Будем протестовать до тех пор, пока в стране что-то не изменится

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  • 2.03.2017, 10:10
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Следующий Марш рассерженных белорусов в Витебске пройдет 26 марта.

Об этом сайту bnknews.org заявил витебский координатор Белорусского Национального Конгресса Владимир Кийко.

— Вы были на Марше рассерженных белорусов в Витебске 26 февраля, одной из самых массовых акций в истории Витебска. Расскажите о своих впечатлениях, какие настроения были среди горожан?

— 26 февраля в Витебске в центре города собралось несколько тысяч человек. И это несмотря на то, что власть разными способами пыталась сорвать данное мероприятие. И масленицу решили проводить в том же месте и в то же время, и по городу распространялись слухи разные. Несмотря на это, люди не испугались и массово вышли на протест.

Это была самая многочисленная акция в городе за всю историю независимой Беларуси. Люди приходили на Марш со своими семьями, детьми и друзьями. Были как безработные, так и люди с работой, которые говорили, что их этот декрет не затрагивает, но они все равно возмущены сложившейся ситуацией.

Участники акции выступали не только против декрета №3, но и в целом против политики властей. Все скандировали «Баста!» и «Лукашенко, уходи!». Люди говорили: «Мы уже ничего не боимся и будем выходить до тех пор, пока что-то в стране не изменится». Этот марш разбудил людей.

— Готовы ли жители Витебска выйти на марш протеста 26 марта, к чему ранее призвал Николай Статкевич?

— Конечно! Следующая акция в Витебске пройдет 26 марта на Площади Победы. Она состоится сразу после минского марша 25 марта. Так задумано специально, чтобы люди которые поедут на акцию в Минск, успели вернуться в Витебск. Также мы приглашаем в наш город минчан — поделиться опытом и рассказать о том, как прошел День Воли в столице.

— БНК недавно объявил набор волонтеров…

— Только за вчерашний день ко мне обратилось около 10 человек. Некоторые из них предлагали деньги на листовки, некоторые готовы помочь в распространении информации. Можно с уверенностью сказать, что людям интересно то, что мы делаем.


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