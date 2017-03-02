Белоруска в Болгарии: Цены здесь не меняются годами 11 2.03.2017, 10:20

4,325

А квартиру можно купить по цене обычного белорусского гаража.

Об особенностях жизни в Болгарии порталу tut.by рассказала Светлана, которая не единожды побывала там в качестве туристки, а затем и прожила в Болгарии более полугода. Сейчас Светлана снова вернулась в Минск.

— Я окончила отделение экологии географического факультета Белорусского государственного университета и основную часть своей трудовой биографии проработала в научном институте.

Не могу сказать, что очень рвалась куда-то уехать из Беларуси. В Минске у меня была своя квартира (спасибо родителям), работа и дочка, которая как раз поступила в хорошую гимназию. Но еще были 8 месяцев в году слякоти и серости, которые у нас называются климатом, и чувство блуждания в бесконечном лабиринте из-за многочисленных «нельзя», регламентирующих нашу жизнь. Хотелось вырваться на какой-то новый простор.

«Но почему в Болгарию? Зачем уезжать в беднейшую страну Евросоюза?» — может подумать кто-нибудь из читателей.

Я трижды ездила в Болгарию отдыхать. Кроме замечательной природы и климата эта страна мне понравилась тем, что как раз там вас очень мало в чем-либо регламентируют. И именно в Болгарии у меня появились друзья, которые предложили мне там работу и кров.

Действительно, перебираться на постоянное место жительства в страну, где уровень жизни для меня и моего ребенка оказался бы хуже по сравнению с тем, что я имела в Беларуси, было бы не только глупо, но и безответственно. К тому же экскурсия и эмиграция — разные вещи. Поэтому я для начала отправилась пожить в Болгарию одна, без дочки.

Прожив там около полугода, я все-таки вернулась в Минск. Но Болгария продолжает занимать в моем сердце почти столько же места, сколько и родная Беларусь. Почему? Наверное, стоит рассказать обо всем по порядку.

Начнем с того, что Болгария — гораздо более интересная и разнообразная страна, чем представляет себе среднестатистический белорус. Что мы знаем о ней? Это неплохое место для относительно недорогого отдыха. Широкие песчаные пляжи, привычное Черное море. Сытная, без особой экзотики еда, прекрасное вино. Колоритные танцы, красивые песни. Кроме привезенных в багаже курортных впечатлений любой из нас может вспомнить болгарский перец, инструмент «болгарку» и то, что болгарский слон — лучший друг советского слона (это уже из анекдота времен СССР). В школе на уроках пения мы душевно распевали: «Стоит над горою Алеша — Болгарии русский солдат». Что еще? Ах да! Филипп Киркоров! Он тоже совместного болгарско-русского производства. И еще баба Ванга — не менее загадочное болгарское национальное достояние…

Разомлевшие после пляжа и хлебосольной болгарской кухни, туристы теплыми летними вечерами потягивают чудесное местное вино и не очень хотят покидать территорию уютных отелей. Да и сами болгары не склонны призывать вас двигаться куда-то дальше ресторана или дельфинария. Может сложиться впечатление, что Болгария — страна исключительно для непритязательного отдыха.

А меж тем у этой страны красивейшая природа и интереснейшая история. Список объектов природного и культурного всемирного наследия в этой стране включает не десятки, а сотни пунктов. Болгария занимает третье место в Европе по количеству археологических памятников после Греции и Италии. При этом Болгария — это не только побережье. Примерно треть территории страны занимают красивейшие горы.

Вообще, отдыхать и путешествовать с пользой для души и тела по Болгарии можно в любой сезон года. В Болгарии более 3000 гидротермальных источников, из которых более 500 — минеральные. А еще там около 6000 пещер и сотни водопадов (самый высокий из которых — Праскало — 125 метров).

В Болгарии можно найти десятки горных, карстовых, лиманных и грязевых озер, но всего одно приличное болото с интригующим названием Дуранкулашское. Здесь есть гейзеры, базальтовые скалы и потухшие вулканы (кстати, именно в местности Рупите, расположенной в кратере такого вулкана, и жила Ванга). Если говорить коротко, Болгария — очень разная, но одинаково красивая. Кстати, по занимаемой площади и численности населения эта страна в полтора раза меньше нашей.

Огромная Девешкова пещера. Еще толком не оборудована для посещения туристами. До недавнего времени там располагалось хранилище топлива для военных нужд.

А горы? Хотя не из всех шезлонгов Болгарии видны горы, но они там есть. Причем не просто есть, а заслуженно считаются одними из самых красивых в мире. И высочайшая гора Балканского полуострова (Мусала, высота — 2925 метров) находится именно в Болгарии. По преданию, именно в болгарских горах Родопах родился Орфей. К слову говоря, горнолыжные курорты Болгарии живописнее Силичей (и даже немного дешевле). А их функционирование выстроено более профессионально.

Но перейдем к вопросам более насущным. Например, цены и зарплаты в Болгарии. После проседания курса евро, к которому строго привязана болгарская валюта, наш помолодевший от сбривания лишних нулей рубль стал примерно равен болгарскому леву.

Некоторый экономический шок первое время у меня вызывал тот факт, что цены на продукты, одежду, технику и большинство услуг в Болгарии не меняются годами. По инерции я все-таки довольно долгое время порывалась покупать что-либо впрок или переводить зарплату в доллары.

Теперь о том, что касается зарплаты. Работая на обслуживании комплекса апартаментов (функции мои тоже были очень комплексными — от подметания дорожек и ухода за цветами до официальной переписки с собственниками на английском), я получала 580 левов (305 $) в месяц. Для маленького городка это было очень неплохо. В туристический сезон работник ранга горничной или официантки в двухзвездочном отеле получает порядка 450 левов (230 $). Трудятся в сезон работники в отелях, между прочим, без выходных.

Моя знакомая преподавательница университета в Пловдиве (втором по величине городе Болгарии) получала около 700 левов (около 360 $) в месяц. Сотрудник среднего звена в энергетической компании в том же Пловдиве получал 1800 левов (950 $). В частных компаниях заработки могут сильно отличаться. Средняя пенсия в Болгарии (не по бумагам, а по моим личным опросам) — около 360 левов (порядка 180 $). В общем и целом, доходы болгар сопоставимы с доходами белорусов. Столица София, так же, как и наш Минск, живет значительно лучше остальной страны.

Стоимость недвижимости в Болгарии зависит от региона (а также новизны и качества) постройки. В больших городах в приличном доме цена квадратного метра может достигать 1000 — 1500 $. На побережье можно купить новые апартаменты по цене 700 — 800 $ за квадрат. Вторичка может быть дешевле в 1,5−2 раза. В центральной Болгарии в некрупном городе квартиру можно купить по цене обычного белорусского гаража.

Я жила у друзей. Если бы я в итоге решила перебраться в Болгарию на постоянное место жительства, можно было бы продать квартиру в Минске и купить для себя жилье в Болгарии. Еще и осталось бы на какое-нибудь небольшое помещение для сдачи в аренду либо в той же Болгарии, либо в Минске.

На протяжении последнего десятилетия в Болгарии был бум в строительстве комплексов апартаментов на побережье. Обычных жилых домов, объектов торгово-развлекательного или культурного назначения там строится на порядок меньше, чем у нас. И если в Беларуси пресловутые и не слишком востребованные у населения ледовые дворцы строили за наши кровные, то в Болгарии чуть ли не в каждом селе современный футбольный стадион с подземной системой орошения отгрохан на гранты Евросоюза.

Что мне понравилось в планировках болгарских квартир — так это совмещение гостиной и кухни. Действительно очень удобно принимать гостей и проводить время с семьей. А вот совмещенный санузел (раздельных я вообще не видела; в большой квартире или доме разве что может быть еще один туалет) лично мне кажется неудобным. К тому же в ванной комнате очень часто нет не только собственно ванной, но даже обособленного душа — вода уходит в решетку в полу и все вокруг попросту мокрое.

Коммунальных услуг как таковых в Болгарии нет. Платишь за то, чем пользуешься. Цены на электроэнергию и воду там выше наших в полтора-два раза. Есть в доме лифт — платишь за него дополнительно, есть домофон — опять платишь, есть видеонаблюдение — снова платишь. Но, к примеру, если сами соседи по очереди моют подъезд, то за уборку нет никаких отчислений. Всякого рода ремонты мест общего пользования выполняются или управляющей компанией (если она есть), или жильцами (в складчину и по мере необходимости).

Централизованное горячее водоснабжение (а тем более отопление) в Болгарии практически отсутствует. А зима, хоть и южная, два-три месяца обогрева жилища требует. Спасаются жители электрическими бойлерами, кондиционерами, радиаторами (нагреваемыми личным котлом) и даже печками. Топливо для них — в основном дрова. В денежном выражении получается очень недешево, поэтому зимой в домах и квартирах усиленно утепляются одеждой.

Продукты, одежда, косметические и моющие средства в Болгарии дешевле, чем у нас (хоть и ненамного). Общепит дешевле существенно, при этом качество еды лучше, а порции больше. Услуги типа парикмахерской и салонов красоты (особенно вне туристического сезона) дешевле в Болгарии раза в полтора-два. Техника тоже стоит чуть меньше, но ассортимент ее больше и качество все-таки контролируется Евросоюзом. Интернет, сотовая связь и телевидение несколько дороже, чем у нас. Хотя качество данных услуг не очень: сигнал у сотового телефона то и дело пропадает даже на трассах республиканского значения.

Бензин обходится в Болгарии дороже в полтора раза. Автомобилистам, помимо основных налогов и страховки, необходимо покупать специальную наклейку (дающую право пользования дорогами вне территорий городов), которая в настоящий момент стоит 98 левов (50 $) в год для легкового автомобиля. Стоит отметить, что к правилам дорожного движения (так же, как и к обслуживанию автомобилей) болгары относятся довольно безответственно. Многие не только игнорируют смену зимней и летней резины (хотя менять ее обязаны по закону), но даже ездят без страховки.

Пройти курс обучения вождению и получить права в Болгарии можно в разы дешевле, чем в Беларуси. Сам автомобиль тоже можно купить дешевле, чем у нас, но почти весь местный автопарк довольно солидного возраста. Проезд на общественном транспорте стоит в среднем дороже раза в два (одноразовая поездка в автобусе в Варне — 1 лев; маршрутка на расстояние в 60 километров отвезет вас за 7 левов). Зато в Болгарию и из Болгарии летают лоукостеры.

Государственная медицина в Болгарии при условии регулярных отчислений в специальный налоговый фонд обходится копеечно. Другой вопрос — качество этой медицины. И тут многие предпочитают обращаться в платные медицинские центры, стоимость услуг в которых тоже ниже, чем у нас. А вот лекарства в Болгарии не очень дешевые. Но зато эффективные.

Есть в Болгарии одно существенное «но». Иметь хотя бы среднеоплачиваемую круглогодичную официальную работу — это маленькая болгарская мечта, потому что предложений на рынке труда там очень мало. В гораздо больших, чем у нас, масштабах в Болгарии процветают неофициальный наём и неофициальные заработки. Просто страна непуганых «тунеядцев»! К слову, мне по возвращении тоже пришлось пообщаться с нашей налоговой. Там убедились, что меня просто не было какое-то время в стране, и отпустили с миром.

Так вот, у всей этой «неофициальщины» есть очень плохая сторона — часто болгарские работодатели «кидают» работников на деньги. Именно поэтому несколько миллионов болгар в поисках работы разбежались по Западной Европе и Соединенным Штатам, что стало сделать гораздо проще после вступления страны в Евросоюз в 2007 году. Но если белорусы даже за границей стремятся дойти по карьерной лестнице хотя бы до уровня офисного планктона или открыть свое дело, то большинство болгар вполне устраивает должность водителя или упаковщицы апельсинов.

На инвестиции Евросоюза кое-где в Болгарии открывается современное производство. При этом инвесторы могут выкупить местный вполне конкурентоспособный завод и просто закрыть его, чтобы не перебегал дорожку такому же в другой стране Евросоюза. Рыночная экономика несентиментальна.

Как же выкручиваются те, кто не уехал из Болгарии? Во-первых, безработица все-таки не повальная. Во-вторых, процедура открытия и ведения собственного дела не сложна, а подоходный налог там — 10% (самый низкий в странах Евросоюза). В-третьих, прекрасный климат и природные условия позволяют зарабатывать с помощью оказания туристических услуг или жить и иметь доход, что называется, «с земли». В-четвертых, после ухода страны из-под влияния СССР наследникам вернули национализированную ранее собственность (а земля на побережье стоит немалых денег). В общем и целом, болгары гораздо меньше белорусов полагаются на государство и привыкли во многих вопросах рассчитывать только на себя.

Есть во всем этом еще один интересный момент. У белорусов и болгар существенно отличаются запросы и приоритеты по статьям расходов. Но тут мы уже переходим от экономики к человеческому фактору.