Уволен директор Парка высоких технологий

Уволен директор Парка высоких технологий53
- 2.03.2017, 10:46
- 5,976
Лукашенко освободил от должности Валерия Цепкало.
Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий», пишет tut.by.
Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта.
Парк высоких технологий действует в Беларуси больше 10 лет, Валерий Цепкало возглавлял его с момента создания.
В июле прошлого года Валерий Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ может заработать миллиард долларов, однако этого не произошло.