закрыть
2 марта 2017, четверг, 12:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Уволен директор Парка высоких технологий

53
  • 2.03.2017, 10:46
  • 5,976
Валерий Цепкало

Лукашенко освободил от должности Валерия Цепкало.

Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий», пишет tut.by.

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта.

Парк высоких технологий действует в Беларуси больше 10 лет, Валерий Цепкало возглавлял его с момента создания.

В июле прошлого года Валерий Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ может заработать миллиард долларов, однако этого не произошло.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан