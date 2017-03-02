Уволен директор Парка высоких технологий 53 2.03.2017, 10:46

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Валерий Цепкало

Лукашенко освободил от должности Валерия Цепкало.

Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий», пишет tut.by.

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта.

Парк высоких технологий действует в Беларуси больше 10 лет, Валерий Цепкало возглавлял его с момента создания.

В июле прошлого года Валерий Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ может заработать миллиард долларов, однако этого не произошло.