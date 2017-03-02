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Ночью на Минской кольцевой Audi A4 врезалась в столб

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  • 2.03.2017, 10:54
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В машине было шесть человек, погиб парень.

Минувшей ночью, около 3:00, на внешнем кольце МКАД между улицами Казинца и Кижеватова произошло ДТП. По предварительной информации, автомобиль Audi A4 врезался в мачту освещения. На место аварии приезжали несколько бригад скорой помощи, ГАИ, Следственный комитет.

— МКАД, внешнее кольцо перед съездом на Слуцк. Машину развернуло, стоит на обочине против движения, правой стороны почти нет. Видел, как грузят труп, — рассказал пользователь форума onliner.by с ником krasnokyrt.

В Объединенной дорожно-аварийной службе сообщили, что на место прибыли пять карет скорой помощи.

— В Audi было две женщины, остальные мужчины. За каждым приехала скорая, но одна машина сразу уехала — один человек погиб. Остальным оказывали помощь, — рассказали в службе эвакуации.

Старший инспектор ГАИ Октябрьского района Виктория Царук сообщила, что ДТП случилось около 2:45. По предварительной информации, автомобиль двигался в крайней правой полосе со стороны улицы Казинца в направлении улицы Кижеватова, выехал за пределы проезжей части и врезался в осветительную мачту.

— В автомобиле находились шесть человек: две девушки (1996 и 1997 года рождения) и четверо парней (двое 1996 года рождения, а также мужчины 1986 и 1984 года рождения). В результате ДТП молодой человек 1996 года рождения от полученных травм скончался. Остальные доставлены в больницу, — рассказали в Госавтоинспекции.

На данный момент не установлено, кто именно находился за рулем автомобиля, так как на момент прибытия инспекторов все шесть человек находились не в машине. Причем только один из них был в сознании.


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