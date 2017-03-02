закрыть
2 марта 2017, четверг, 12:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пять картин Шагала продали за $3,5 миллиона

3
  • 2.03.2017, 10:58
  • 7,035
Фрагмент проданной работы Марка Шагала «Мексиканская серенада»
Фото: christies.com

Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее на лондонском аукционе за $1 млн.

Знаменитый лондонский Christie’s 28 февраля и 1 марта провел три аукциона, на которых продавались работы импрессионистов и современных художников, сообщает myfin.by.

Во время торгов было продано и пять картин Марка Шагала: четыре из них – на холсте, одна – на бумаге. Общая вырученная аукционным домом сумма получилась равной 3 476 671 доллару.

Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее за 1 080 167. «Обнаженная с букетом» куплена за 931 007, «Пара и светильник» – за 752 015, «Желтый петух в небе над Вансом» – за 483 527.

Рисунок гуашью и акварелью на бумаге «Мексиканская серенада» приобретен за 229 955 долларов.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан