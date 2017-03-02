Пять картин Шагала продали за $3,5 миллиона 3 2.03.2017, 10:58

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Фрагмент проданной работы Марка Шагала «Мексиканская серенада»

Фото: christies.com

Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее на лондонском аукционе за $1 млн.

Знаменитый лондонский Christie’s 28 февраля и 1 марта провел три аукциона, на которых продавались работы импрессионистов и современных художников, сообщает myfin.by.

Во время торгов было продано и пять картин Марка Шагала: четыре из них – на холсте, одна – на бумаге. Общая вырученная аукционным домом сумма получилась равной 3 476 671 доллару.

Самым дорогим стало полотно «Голова лошади», ушедшее за 1 080 167. «Обнаженная с букетом» куплена за 931 007, «Пара и светильник» – за 752 015, «Желтый петух в небе над Вансом» – за 483 527.

Рисунок гуашью и акварелью на бумаге «Мексиканская серенада» приобретен за 229 955 долларов.