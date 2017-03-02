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Минчанин: Ехал без талона, потому что у водителей не было сдачи, и получил штраф

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  • 2.03.2017, 11:17
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Фото: onliner.by

Олег хотел оплатить проезд, но у водителя троллейбуса не оказалось сдачи с 50 рублей.

Олег получил зарплату, с крупными купюрами зашел в троллейбус и хотел оплатить проезд. Водитель сказал, что сдачи с 50 рублей не наберет. На следующей остановке вошли контролеры и заявили, что пассажиру нужно платить штраф. «Я же собирался купить талон, в чем проблема?» — возмущается Олег. «Минсктранс» смотрит на эту ситуацию по-другому.

В последнее время оставляю автомобиль ради экономии и использую общественный транспорт. Работаю я в бизнес-центре «Гермес», на улице Казинца, — рассказал Олег onliner.by. — Сегодня был расчетный день, выдали зарплату. По окончании рабочего дня направился на остановку общественного транспорта «Ул. Казинца». Там стояли два контролера (мужчина и женщина). Они видели, что на остановке нет киоска по продаже талонов. Контролеры сели в троллейбус №27, а я — в 19-й. Зная, что на следующей остановке меня ждет встреча с контролерами, я сразу пошел к водителю купить талон. С собой были только крупные купюры в 50 рублей. У водителя с такой купюры сдачи не оказалось.

На следующей остановке, по словам Олега, в троллейбус вошли контролеры проверять оплату. Парень пытался объяснить ситуацию: на остановке не было киоска, пытался купить у водителя — тот не дал сдачи.

Контролеры возразили, сказали, что в правилах пользования общественным транспортом написано, что купюры для оплаты нужно брать до 10 рублей, — объясняет Олег. — Я попросил показать мне эти правила. В итоге такого правила в списке не оказалось. После они сказали, что это мои проблемы. Мол, нужно было покупать в киоске талон до начала поездки, а не с такими крупными купюрами заходить в общественный транспорт!

В итоге парня высадили, вызвали милицию и заявили, что все правонарушение записали на видеокамеру. Парень отправился домой пешком, а контролеры сказали, что выпишут ему штраф. Правда, по словам Олега, он до сих пор не понимает — за что?

Я водителю предъявил для оплаты не китайские юани, а белорусские рубли, то, что у водителя не оказалось сдачи, это не моя вина, — объясняет он. — В правилах пользования четко прописано, что я имею право приобрести у водителя билет на проезд, что я и попытался сделать, но увы, нет сдачи… А как же быть, когда у водителя закончились талончики? Получается, в такой транспорт вообще нельзя входить без талона или проездного? И кто вообще прав в этой ситуации? Разве я заяц в таком случае?

«Минсктранс»: «Люди часто специально берут крупные купюры, чтобы не платить за проезд»

Если не было у водителя сдачи, то это совсем не значит, что контролеры действовали неправильно, — объясняет заместитель генерального директора по перевозкам ГП «Минсктранс» Виктор Тозик. — Пусть читает правила перевозки пассажиров. Там написано, что пассажир обязан позаботиться об оплате проезда заранее. Сегодня просто распространена практика, когда люди специально берут такие купюры и просят водителей продать один талон. Тот не может дать сдачи, и люди едут бесплатно. Всегда нужно брать с собой талоны и не рассчитывать на водителя — а вдруг у него не будет. А если парень считает, что неправильно оштрафовали, — пусть идет в суд. И уже суд определит, кто прав, а кто виноват.


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