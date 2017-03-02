В Приднестровье российский триколор сделали государственным флагом 11 2.03.2017, 11:14

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Верховный совет «республики» принял соответствующий закон.

Законодательный орган непризнанной Приднестровской молдавской республики принял в первом чтении законопроект, который наделяет российский триколор статусом второго государственного флага. Об этом сообщает nn.by со ссылкой на агентство «Новости Приднестровья».

Авторы инициативы полагают, что принятие законопроекта поможет улучшить отношения между странами.

«Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае его принятия российский триколор будет использоваться наряду с официальным флагом непризнанной республики, никак не ущемляя его статус. Авторы инициативы предлагают размещать флаг России на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления и использовать при проведении официальных мероприятий. При одновременном поднятии приднестровский флаг будет располагаться с левой стороны здания, а российский — с правой.

Водружение двух флагов рядом «будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией», — уверены авторы законопроекта.