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Фотофакт: гомельчанин заснял яркую Венеру над Сожем

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  • 2.03.2017, 11:23
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Фото: Михаил Гут

Сегодня Венера и Марс будут видны почти целый день.

Житель Гомеля Михаил Гут сделал снимок, на который попало сразу несколько небесных тел: Луна, Венера и Марс, пишет tut.by.

Кадр был сделан вечером 1 марта 2017 года. «Молодая Луна, яркая Венера и едва видимый Марс над заливом Сожа возле Гомеля», — написал автор фото. Венера на снимке выглядит очень яркой.

По данным сайта timeanddate.com, сейчас Луну, Венеру и Марс можно наблюдать из Беларуси почти целый день. Сегодня Луна взошла в 09:45 и останется на небе до 23.46, Венера и Марс будут видны с утра до 22.14 и 22.55.

Фото: Михаил Гут

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