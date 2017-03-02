закрыть
2 марта 2017, четверг, 12:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Витебская Жанна д'Арк: В следующий раз таких, как я, будет много

6
  • 2.03.2017, 11:31
  • 4,987
Светлана Ботвич
Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Белорусы проснулись для борьбы за достойную жизнь.

Светлана Ботвич — 38-летняя уборщица в детском садике — стала одной из самых ярких фигур на массовой акции протеста, которая прошла в северном областном центре 26 февраля. Женщина решительно выходила вперед и произносила довольно смелые вещи. С легкой руки журналистов ее назвали «витебской Жанной д’Арк». Журналисты пообщался со Светланой и узнал, что привело ее на митинг, пишет tut.by.

Светлана Ботвич не состоит ни в каких партиях, оппозиционных движениях или организациях. Самый что ни на есть человек из народа. На уличную акцию вышла впервые. А привела ее туда, по ее словам, «обида за белорусский народ» и «несправедливость, с которой к нему относится власть».

— Я всегда интересуюсь тем, что происходит в стране. О том, что в нашем городе пройдет акция, узнала из соцсетей. И, впервые за свои 38 лет, решила выйти на уличный протест, так как у меня характер — неравнодушный. Я такая: если надо в ружье — я в ружье, надо на работу — я на работу. Если вижу несправедливость, молчать не стану.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не затронул саму Светлану. «Мои деньги не пахнут. Я работаю уборщицей в детском садике, а до этого много лет была санитаркой в онкодиспансере». Письмо с требованием уплатить налог на тунеядство пришло ее мужу.

Светлана несколько раз поднималась на импровизированные трибуны на ступенях — сразу на площади Победы, а потом — возле здания филармонии.

— Чиновники все одеты, обуты, у них есть машины, дачи… А мы? Сколько можно терпеть эту несправедливость? Наши деды и прадеды отстояли страну от фашистов, чтобы мы вот так жили? Я пришла сказать: так неправильно жить! — возмущалась молодая женщина. — Уважаемый Александр Григорьевич, устали люди. Уступите путь, место, дорогу молодежи, чтобы наши мужья не уезжали далеко (в поисках работы. — прим.). Дайте им работу!

— Может, поначалу мне и было страшно, но потом другие эмоции захлестнули страх. Я выговорилась. И очистилась, как говорят в церкви, — признается Светлана. — Мне показалось, что люди ждали, чтобы кто-то вышел вперед и что-то сказал. Я дала толчок, и в следующий раз, думаю, таких «Светлан из народа» будет много. Люди просыпаются.

— Вас же называют «витебской Жанной д’Арк», вы в курсе?

— Соседи мне вот тоже говорят: «Какая ты молодец! Мы бы не осмелились так выступить». Но, знаете, я это делала не для того, чтобы мной восхищались. Мне за державу обидно. Беларусь мне видится красивой, чистой страной, где должны уважать человека. Наши люди действительно достойны лучшей жизни, — в голосе женщины слышны слезы.

Светлана с мужем воспитывают одного ребенка. «Родила бы и больше. Но думаешь: а хватит ли средств прокормить? Моя зарплата сейчас 230 рублей».

— Вообще, я не ожидала, что столько много горожан выйдет. Думала, ну, может, человек 700 соберется, или тысяча, от силы. А тут столько!

Напомним, 26 февраля в центр Витебска с протестом против налога на тунеядство вышло от 1,5 до 2 тысяч человек. Участники несанкционированной акции собрались на площади Победы, а потом прошли через весь город к площади Ленина. В момент пика шествия в нем участвовало, по разным оценкам, до 3 тысяч горожан. Неделей ранее, 19 февраля, с протестом против декрета № 3 выступили около 250 витеблян. Обе акции прошли мирно, милиция не вмешивались в происходящее.

Напомним, что один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич уточнил план действий на День Воли: 25 марта акция пройдет в Минске , 26 марта – в регионах.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан