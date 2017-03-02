НАСА показало уникальные кадры с поверхности Марса 1 2.03.2017, 11:44

Снимки были сделаны в рамках исследования воздействия ветра на ландшафт Красной планеты.

Специалисты агентства создали из снимков поверхности Марса GIF-анимацию, которая демонстрирует, как ветер двигает песчаные дюны и барханы на планете, сообщает obozrevatel.com.

На изображении видно изменение участка поверхности Красной планеты шириной примерно в метр за один марсианский день.

В НАСА рассказали, что 23 января (по земному календарю) марсоход Curiosity отправил на Землю первую фотографию, а вторую – 24 января.

Снимки были сделаны в рамках исследования воздействия ветра на ландшафт Красной планеты. Известно, что в летний период в кратере Гейла ветер наиболее сильный.

Стоит отметить, что в верхнем левом углу изображений можно увидеть одно из колес марсохода Curiosity, а также следы от них.