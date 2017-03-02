Глава МИД Германии: Мы поддерживает стремление Литвы обеспечить безопасность БелАЭС 2.03.2017, 11:52

Зигмар Габриэль

Зигмар Габриэль заявил, что в течение всей своей политической карьеры был скептически настроен в отношении АЭС.

Находящийся с визитом в Вильнюсе министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль завил, что понимает обеспокоенность литовского правительства по поводу строящейся в Беларуси атомной станции и поддерживает стремление добиться ее безопасности через международные организации.

«Мы прекрасно понимаем озабоченность Литвы по поводу строящейся станции. Мы поддерживаем стремления обеспечить безопасность строящейся станции посредством обращения в Международное агентство по атомной энергетике», - заявил в среду Зигмар Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом, пишет delfi.lt.

Глава МИД Германии сказал, что в течение всей своей политической карьеры был скептически настроен в отношении АЭС, поскольку их электроэнергия дорогостоящая и должна субсидироваться.

«В Европе не строя сейчас ни одной электростанции, которая бы не субсидировалась, и именно по этой причине мы должны перейти к возобновляющимся источникам энергии», - сказал Габриэль.

Литовское правительство беспокоится о том, что Белорусская АЭС в Островце, возводится в 50 км. от столицы Литвы - Вильнюса, без соблюдения стандартов безопасности, к тому же она может помешать планам Балтийских стран синхронизировать свои ЛЭП с Западной Европой.