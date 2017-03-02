Uzari дал концерт по-белорусски 1 2.03.2017, 12:16

Фото: novychas.by

Музыкант представил белорусскоязычную кавер-версию песни Ивана Дорна.

В первый день весны представитель Беларуси на конкурсе песни «Евровидение 2015» Юрий Навроцкий, более известный как Uzarи, представил со своим коллективом в минском кафе «Loft» белорусскоязычный акустический концерт, пишет novychas.by.

Во время концерта группу решил поддержать музыкант и поэт Никита Найденов. Парень написал 5 текстов к песням и перевел хит известного украинского певца Ивана Дорна «Стыцамэн».

Группа UZARI запиcала белорусскоязычную кавер-версию песни «Стыцамен» Ивана Дорна

Также на сцену вышли представительницы организации ООН в Беларуси.

Uzari известен также и в Украине. Музыкант в 2016 году участвовал в проекте «Голос країни» в команде Тины Король и в шоу The Voice. В этом же году композиция «Море» стала «Песней года Беларуси». Вероятно, в 2017 ожидается выход белорусскоязычного альбома.