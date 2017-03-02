Белорусский рубль сдал к трем основным валютам 2.03.2017, 12:53

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Фото: tut.by

На валютных торгах 2 марта выросли все основные иностранные валюты.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0047 до Br1,9002 (1 марта - Br1,8955 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0024 и составляет Br2,0003 (1 марта - Br1,9979 за 1 евро).

Российский рубль подорожал на Br0,0064 до Br3,2536 за 100 российских рублей (1 марта - Br3,2472 за 100 российских рублей).