Видеохит: Невеста придумала оригинальный способ доставить жениха на свадьбу 3 2.03.2017, 13:07

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Случайные прохожие стали свидетелями незаурядной сцены.

В Китае разгневанная невеста протащила по улице жениха, который не явился на свадьбу, об этом сообщает издание Gothamist (перевод – lenta.ru).

На появившемся в интернете видео женщина в свадебном платье громко ругается и волочит по асфальту сопротивляющегося мужчину при помощи цепи, которая накинута ему на запястья. За происходящим наблюдают многочисленные прохожие.

Gothamist отмечает, что видео вызвало скептицизм у пользователей китайских социальных сетей. Многие предположили, что «жених» и «невеста» рекламировали что-то, другие считают, что на видео запечатлен перформанс.