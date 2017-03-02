Новый Трамп 1 Миодраг Шорич, Deutsche Welle

2.03.2017, 13:22

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США блестяще выступил перед обеими палатами Конгресса.

Дональд Трамп, вероятно, учится на своих ошибках. Вместо того чтобы сеять страхи или порочить своих политических противников, американский президент выступил перед обеими палатами Конгресса с обращением, полным уверенности. Он пообещал укреплять мощь Америки и призвал двигаться вперед, чтобы модернизировать страну.

Он даже предложил оппозиционной Демократической партии совместно работать - например, в сферах здравоохранения, миграционной политики и образования. Демократы были в нерешительности: он не доверяют этому новому Трампу. И все же они не могли не зааплодировать, когда президент говорил о самопожертвовании американских солдат и полицейских и осуждал антисемитизм и ксенофобию.

Редкостная сплоченность республиканцев

Произнося речь, Дональд Трамп внимательно следил за телесуфлером. Это было первое выступление, в ходе которого он проявил себя как президент. В большинстве случаев на этот раз Трамп находил правильную тональность и не делал больших ошибок.

У республиканцев упал камень с души. Прежде они редко столь решительно поддерживали своего президента. Как. например, когда в ходе выступления Трамп заявил о лидерских амбициях США, сделал акцент на партнерстве с Израилем и борьбе с исламистами и подчеркнул американскую приверженность НАТО.

Очевидно, его внутрипартийные критики простили Трампу, что еще несколько недель назад он называл Североатлантический альянс "устаревшим" и со всей очевидностью искал сближения с Россией. В Конгрессе он даже не упомянул слов "Москва" и "Россия". И это достойно внимания, прежде всего, если последить за американскими СМИ. Уже не одну неделю они спекулируют о том, насколько тесные контакты с Кремлем поддерживал предвыборный штаб Трампа.

Внешняя политика? Пожалуй, нет

Впрочем, Трамп и не спорит с этим. Внешняя политика едва ли играла какую-то роль в его речи. Он сосредоточился на трех темах: развитии американской экономики, безопасности границ США и реформе здравоохранения.

Самым большим минусом в его обращении стало то, что президент не сообщил никаких деталей о своих планах по снижению отчислений на медицинское страхование. Он остановился лишь на общих местах - откуда должны поступать средства на улучшение инфраструктуры или модернизацию армии.

Он также пообещал снизить налоги, хотя и не назвал конкретных цифр. И здесь он снова "прежний Трамп" - тот, который обещает все, что только можно, но умалчивает о том, как планирует выполнять свои обещания.

Чисто содержательно в его речи было мало нового. Во внутренней и экономической политике президент продолжает придерживаться своего национал-консервативного курса. А на внешнюю политику и политику безопасности продолжают влиять идеи изоляционизма. Однако тон Трампа стал более примирительным, а сам президент - более предсказуемым.

Миодраг Шорич, Deutsche Welle