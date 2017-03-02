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Синоптики: К выходным ожидается до +16°С

  • 2.03.2017, 13:28
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Стал известен прогноз погоды на ближайшие три дня.

3 марта ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью во многих районах осадки, днем преимущественно по северной половине кратковременные осадки — дождь, мокрый снег.

Ветер западный: ночью и утром на большей части территории сильный порывистый, днем умеренный, лишь по северо-востоку страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, максимальная днем +2..+7°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, утром и днем – расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

4 марта преимущественно без осадков, лишь по северу кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, максимальная днем +3..+10°С, по юго-западу до +14°С.

5 марта ночью в северных и юго-западных районах, днем на большей части страны кратковременные дожди. Ночью слабый туман.

Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, максимальная днем +9..+16°С, в северных районах +6..+8°С.


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