В Беларуси отменили запрет на заправку автомобилей метаном 3 2.03.2017, 13:38

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На газовых АЗС вновь разрешили заправлять метаном машины марок VW Passat, Touran и Caddy из-за жалоб автомобилистов.

На газовых АЗС Беларуси разрешили заправлять метаном «проблемные» автомобили Volkswagen: Passat и Touran до 2014 года выпуска, а также Caddy до 2012 года выпуска. Об этом tut.by сообщили в компании «Газпром трансгаз Беларусь».

— В связи с запретом заправлять метаном некоторые модели VW к нам начали поступать жалобы от автомобилистов. Люди просили возобновить заправку метаном их автомобилей, так как бензобак в их машинах маленький и им постоянно приходится дозаправляться. Особенно много сообщений поступало из Гродно, — рассказали в компании «Газпром трансгаз Беларусь». — Так как дилер не может полностью удовлетворить спрос автовладельцев на замену газового оборудования, мы пошли им навстречу: с 28 февраля запрет на заправку метаном был отменен.

Сейчас при заправке метаном рабочее давление снизили до 160 атмосфер, ранее заправка производилась при 200−220 атмосферах.

Напомним, в августе 2016 года Volkswagen объявил, что отзывает около 30 000 транспортных средств, работающих на CNG (сжатый природный газ) в Европе для того, чтобы заменить их газовые баллоны. Автопроизводитель заявил, что мера осуществляется потому, что баллоны не могут быть должным образом проверены на предмет коррозии. На европейских заправках запретили заправлять метаном метаном VW Passat и VW Touran до 2014 года выпуска, а также VW Caddy до 2012 года выпуска, если у них отсутствовал сертификат, подтверждающий, что газовое оборудование в машине проверено и исправно.

С 23 февраля запрет на заправку метаном этих автомобилей был введен и в Беларуси.