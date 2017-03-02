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В Москве появился «шариатский патруль»

  • 2.03.2017, 13:45

Патруль будет выявлять курящих и употребляющих спиртное в общественных местах.

«Стоп харам», который будет следить за «соблюдением норм общечеловеческой морали», организован одним из участников проекта «Стопхам»

Участник проекта «Стопхам» Ислам Исмаилов стал патрулировать улицы Москвы и выявлять курящих и употребляющих спиртное в общественных местах, сообщает «Интерфакс».

В рамках нового проекта «Стоп харам» («харам» - запретные действия в исламе) он с единомышленниками следит, в частности, за порядком на Комсомольской площади, где расположены три вокзала.

Участники проекта подходят к нарушителям и увещевают их, записывая происходящее на камеру и выкладывая на YouTube.

«Сотни тысяч людей видят, как наши единоверцы, коими они себя называют во всяком случае, нарушают нормы морали, нравственности, религиозные нормы, пьют алкоголь, мешают людям, пугают. Мы приехали сюда для того, чтобы попытаться убедить их в будущем так не делать, призвать их к религии Аллаха и к соблюдению норм общечеловеческой морали», - заявил Исмаилов.


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