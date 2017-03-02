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Видеофакт: Летевший в пустые ворота мяч застрял в луже

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  • 2.03.2017, 13:53
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Матч Кубка Франции по футболу ознаменовался курьезным случаем.

Неожиданная преграда встала на пути мяча, который летел в пустые ворота в матче 1/8 финала Кубка Франции между командами ПСЖ и «Ньор», пишет tut.by.

Полузащитник парижского клуба Лукас Моура в самой концовке матча точным ударом отправлял снаряд в сетку ворот, но мяч застрял в грязи на линии ворот! И уже из лужи подоспевший игрок «Ньора» выбил его в поле.

Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0, в составе парижан отличились Хавьер Пасторе и Эдинсон Кавани.


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