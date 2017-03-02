Brutto выступит на культовом фестивале Sziget в Будапеште
- 2.03.2017, 14:22
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Сергей Михалок выйдет на «Европейскую сцену» на второй день фестиваля, 10 августа.
Группа Brutto выступит на 25-м фестивале Sziget, который пройдет с 9 по 16 августа на острове Обуда в Будапеште.
Об этом сообщил в соцсетях продюсер коллектива Антон Азизбекян.
Сергей Михалок и компания выйдут на «Европейскую сцену» на второй день фестиваля, 10 августа. Также на Europe Stage выступят группы из Великобритании, России, Швейцарии, Чехии, Румынии и других стран Европы.
Среди уже объявленных хедлайнеров юбилейного фестиваля заявлены Kasabian, PJ Harvey, Alt-J, Interpol и Billy Tallent.
Напомним, вчера Brutto представили клип на песню «Рокі». В основу трека легло стихотворение украинского поэта Сергея Жадана, переведенное на белорусский язык Андреем Ходановичем. Режиссером выступила также украинка Анна Бурачкова.
Ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства Sziget Festival в 2016 году посетили 496 000 зрителей из ста стран мира.