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Brutto выступит на культовом фестивале Sziget в Будапеште

  • 2.03.2017, 14:22
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Сергей Михалок выйдет на «Европейскую сцену» на второй день фестиваля, 10 августа.

Группа Brutto выступит на 25-м фестивале Sziget, который пройдет с 9 по 16 августа на острове Обуда в Будапеште.

Об этом сообщил в соцсетях продюсер коллектива Антон Азизбекян.

Сергей Михалок и компания выйдут на «Европейскую сцену» на второй день фестиваля, 10 августа. Также на Europe Stage выступят группы из Великобритании, России, Швейцарии, Чехии, Румынии и других стран Европы.

Среди уже объявленных хедлайнеров юбилейного фестиваля заявлены Kasabian, PJ Harvey, Alt-J, Interpol и Billy Tallent.

Напомним, вчера Brutto представили клип на песню «Рокі». В основу трека легло стихотворение украинского поэта Сергея Жадана, переведенное на белорусский язык Андреем Ходановичем. Режиссером выступила также украинка Анна Бурачкова.

Ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства Sziget Festival в 2016 году посетили 496 000 зрителей из ста стран мира.


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