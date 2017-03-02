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Мингорисполком: «Газпром центр» будет достроен

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  • 2.03.2017, 14:33
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Фото: tut.by

Чиновники заверяют, что заказчик заинтересован в продолжении работ на законсервированном объекте.

«Газпром центр», стройку которого законсервировали 22 декабря, будет достроен. Об этом на пресс-конференции в Мингорисполкоме рассказал заместитель председателя Виктор Лаптев, пишет tut.by.

— Сейчас стройка законсервирована. Возможно, на сегодня это вопросы отношений заказчика с подрядчиком, — сказал Виктор Лаптев. — Но сегодня говорить о том, что стройка остановлена или она дальше осуществляться не будет, оснований никаких нет. Скажу так: у заказчика и инвестора желание завершать проект есть, также, как и у города есть желание, чтобы проект реализовывался.

Причины консервации стройки чиновник не назвал, сославшись на то, что о них лучше спрашивать у заказчика.

Напомним, строительство на площадке временно приостановили в декабре. Это связывали как с падением доходов белорусской «дочки» «Газпрома», так и с газовым конфликтом Минска с Кремлем. Также одной из причиной стали технические проблемы на стройке.

«Объект разделяется на девять пусковых комплексов, один из пусковых комплексов — высотная часть. Вот по высотной части производятся новые расчеты», — пояснял в декабре зампред комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим.

Из-за того, что здание очень высокое (189 метров), со временем оно будет проседать, поэтому проектировщики рассматриваю варианты укрепления фундамента либо снижения высотности здания.


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